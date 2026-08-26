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Fahndung

29-Jähriger brutal vor Wohnung attackiert

© Getty Images/iStockphoto
Eine Fahndung nach den Angreifern verlief ohne Erfolg. Von den Tätern fehlt jede Spur.
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Tirol. Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch in Lienz in Osttirol einen 29-Jährigen an dessen Wohnungstür brutal attackiert und verletzt. Die Täter hatten zunächst an die Tür im Erdgeschoß geklopft. Als der 29-Jährige öffnete, schlug ihm einer der Unbekannten mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer flüchtete ins Freie, wurde jedoch nach einigen Metern eingeholt und erneut angegriffen. Erst als der Österreicher um Hilfe schrie, ließen die Täter von ihm ab.

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Angreifer auf der Flucht

Die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung, berichtete die Polizei. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Zu der Tat war es gegen 23.45 Uhr gekommen.

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