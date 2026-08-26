Maschmeyer-Ferres-Trennung: Was passierte im Frühling?

Schauspielerin Veronica Ferres und Investor Carsten Maschmeyer haben das Ende ihrer zwölfjährigen Ehe bekannt gegeben. Im Mai gab es noch Liebesschwüre.

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Am gestrigen Dienstagabend gaben die 61-jährige Veronica Ferres und der 67-jährige Carsten Maschmeyer ihr Ehe-Aus offiziell bekannt. In ihrem Statement erklärten die beiden, dass die Entscheidung bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft getroffen wurde.

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Berufliche Verpflichtungen

Die zeitaufwendigen beruflichen Verpflichtungen als Schauspielerin und Produzentin beziehungsweise als Investor erfordern eine ständige Präsenz an verschiedenen Orten der Welt, weit weg von Zuhause. Damit endet die Beziehung eines Paares, das über viele Jahre hinweg als absolutes Vorzeigepärchen der Promi-Welt galt.

Im Frühling noch Liebe

Noch im Frühjahr deutete in der Öffentlichkeit nichts auf ein Liebesaus hin, darum Fragen sich Fans und Freunde: Was ist seitdem passiert? Anlässlich des Geburtstages des Investors am 8. Mai veröffentlichte die Schauspielerin bewegende Zeilen und persönliche Aufnahmen:

Eine rührende Liebeserklärung mit Worten wie "Mit dir fühlt sich jeder Tag besonders an".

Erinnerungsfotos am Infinity-Pool im Sommerkleid und im eleganten Anzug.

Aufnahmen in edler Abendgarderobe, bei romantischen Dinners und im gemeinsamen Urlaub.

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Das Ende einer langen Promi-Liebe

Die Veröffentlichungen aus dem Mai zeigten ein tiefes Gefühl von Vertrautheit und Zusammenhalt. Umso schmerzhafter ist für viele Anhänger nun die Erkenntnis, wie schnell sich die Lebenswelten zweier vielbeschäftigter Persönlichkeiten voneinander entfernen können. Zurück bleiben unzählige Erinnerungen an ein langes gemeinsames Kapitel.