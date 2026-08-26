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GZSZ-Star Richter: Orgasmus-Schrei im Reality-TV

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© Getty Images
Im Reality-Format "Are You The One – Reality Stars in Love" herrscht helle Aufregung. Schauspieler Raúl Richter weckte mit lautem, nächtlichem Stöhnen die gesamte Wohngemeinschaft auf.
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Das Zusammenleben unter ständiger Kamerabeobachtung in einer thailändischen Villa stellte die prominenten Bewohner der aktuellen Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" vor eine neue nervliche Probe.

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Orgasmus-Schrei

In den späten Nachtstunden durchbrach ein lautes, rhythmisches Stöhnen die Stille im gemeinsamen Schlafsaal. Die Mitbewohner machten den tief schlafenden Schauspieler schnell als Verursacher aus. Während einige Teilnehmer fassungslos reagierten, konnten andere vor Lachen nicht mehr schlafen.

Die Reaktionen am nächsten Morgen

Beim gemeinsamen Frühstück am Pool entwickelten sich die Geräusche des Prominenten sofort zum absoluten Hauptthema. Die Mitbewohner reagierten mit folgenden Sprüchen und Eindrücken:

  • Ein Teilnehmer verglich die Töne amüsiert mit einem älteren Mann, der sich gestoßen hat.
  • Mehrere Reality-Stars beklagten scherzhaft den Verlust ihres wohlverdienten Schönheitsschlafs.
  • Einige Bewohner vermuteten im ersten Moment andere Aktivitäten, bevor sie den tiefen Schlaf erkannten.
  • Der Schauspieler selbst reagierte mit Humor sowie Selbstironie und entschuldigte sich lächelnd.

Vom Soap-Darsteller zum Reality-Kandidaten

Für den ehemaligen Soap-Darsteller bedeutet die Teilnahme an dem RTL+-Format eine Veränderung zu seinen bisherigen Rollen. Nach seinen Jahren bei der Kult-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zeigt er sich in der Show nun ohne Drehbuch im echten WG-Leben. Die amüsanten Schwächen im Schlafsaal machen den Darsteller für die Zuschauer und Fans dabei noch nahbarer.

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