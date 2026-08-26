16 Jahre Liebe - Motsi Mabuse verrät Ehe-Geheimnis

"Let’s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse hat Einblicke in ihre Ehe mit dem Tänzer Evgenij Voznyuk gegeben und das Rezept für ihr gemeinsames Glück verraten.

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Die 45-jährige Motsi Mabuse sprach für die neue Ausgabe der Zeitschrift GALA (GALA (EVT: 27. 08.) über ihr Zusammenleben mit dem 42-jährigen ukrainischen Tänzer Evgenij Voznyuk.

Keine Perfektion

Auch nach fast 16 gemeinsamen Jahren legen die beiden großen Wert auf den gegenseitigen Umgang im Alltag. Sätze wie "Du nervst mich" existieren im Sprachgebrauch des Paares nicht. Obwohl das Ehepaar nach eigenen Angaben nicht perfekt ist, bildet ein fester Grundrespekt das Fundament ihrer Beziehung.

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Das Glücksrezept

Die Jurorin betont, wie entscheidend die Kommunikation für eine funktionierende Partnerschaft ist. Das Paar setzt dabei auf folgende Grundsätze:

Vermeidung von respektlosen Worten oder Beleidigungen.

Bewusste Achtsamkeit bei der Art und Weise, wie gesprochen wird.

Ein tief verwurzelter Grundrespekt im täglichen Miteinander.

Langjährige Liebe ohne Respektlosigkeit

Die Haltung der Tänzerin zeigt, dass der Ton in der Beziehung die Musik macht. Für das Paar bleibt der achtsame Umgang miteinander auch nach vielen gemeinsamen Jahren der Schlüssel für ihr Zusammenleben.