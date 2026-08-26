Horror-Crash: Straße in Wiener City gesperrt

Kurioser Unfall vor der oe24-Redaktion in Wien. Ein Lenker mit einem Hyundai rammte die Radfahrer-Ampel - und sorgte für einen lauten Knall im 1. Bezirk.

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Wien. Ein junger Lenker bog mit wesentlich erhöhter Geschwindigkeit von der Friedrichstraße auf den Getreidemarkt ein, räumte direkt bei der Secession eine Radfahrerampel ab.

Der Fahrer des Kleinwagens mit Korneuburger Kennzeichen gab gegenüber oe24 zu: "Mist, ich war leider zu schnell."

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Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand, normalerweise stehen an dieser Kreuzung immer zahlreiche Radfahrer und Touristen, die von der Oper zum Naschmarkt (oder retour) gehen.

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Kurios: Zwei junge Damen sammelten aus den Trümmern die Ampeln ein und schlichen sich damit davon. Ein Radfahrer, der fast umgemäht worden wäre, schrie unentwegt "Terrorist!" - eher er sich trollt. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, ist derweil noch nicht bekannt.

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