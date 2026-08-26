Österreicher stürzt bei Rallye in Schlucht: tot

Bei der Dinarischen Rallye, einem mehrtägigen Offroad-Wettbewerb, der diese Woche in Kroatien stattfindet, ist offenbar ein Österreicher ums Leben gekommen.

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Knin. Laut kroatischen Medien, die sich auf die Bestätigung durch die Polizei berufen, ereignete sich der tragische Unfall in der Gespanschaft Lika-Senj. Bei dem Verstorbenen soll es sich um einen Österreicher handeln, der mit seinem Bike nahe der Stadt Visuć bei Udbina in eine Schlucht gestürzt sein soll. Das Unglück ereignete sich Montagabend gegen 22.10 Uhr. Die lokale Polizei ermittelt, um alle Umstände des tragischen Unfalls zu klären.

Vorbereitung zur Veranstaltung, die vom 22. bis 28. August, in Kroatien über die Bühne geht. © Dinaric Rallye

Wie die Veranstalter in einem offiziellen Statement bekanntgaben, wurde die Wertungsprüfung (WP2) der Dinaric Rallye nach den dramatischen Ereignissen abgesagt: "Wir werden weitere Informationen veröffentlichen, sobald wir sie von den zuständigen Behörden erhalten", kündigten die Organisatoren an. Die Identität des Fahrers ist derzeit nicht bekannt bzw. wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Die Dinarische Rallye 2026 begann am Samstag mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie in der Festung Knin. Danach finden die Hauptetappen bis einschließlich Freitag statt. Der Wettbewerb endet am 28. August mit der Siegerehrung, die heuer leider von dem Todesfall überschattet werden.

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