Horror am Hauptbahnhof: Züge krachten ineinander

Am Wiener Hauptbahnhof ist es am Mittwoch zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen: Nach einer Kollision zweier Züge ist mit starken Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen.

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Mittwoch Mittag ereignete sich ein schwerer Unfall in der Wiener City: Nach ersten Informationen stießen im Bereich des Hauptbahnhofs ein Güterzug und ein Personenzug zusammen. Die Einsatzkräfte rückten rasch zum Unfallort aus.

Infolge des Zusammenstoßes soll ein Zug entgleist sein. Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr waren unmittelbar spürbar. Zahlreiche Verbindungen können bis auf Weiteres nur eingeschränkt verkehren, Fahrgäste müssen mit Verzögerungen und Behinderungen rechnen.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Auch das Ausmaß der Schäden ist zunächst unklar. Zu möglichen Verletzten lagen liegen gesicherten Informationen vor.