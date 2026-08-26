Wabag baut Wiens neues Mega-Wasserwerk

Im Rahmen des Zukunftsprojekts "Erweiterung Wasserwerk Donauinsel" der Stadt Wien übernimmt die VA TECH WABAG GmbH die Generalunternehmerleistungen für Verfahrens-, Elektro- und Gebäudetechnik.

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Die bis 2030 geplante Anlage ist Teil der Strategie "Wiener Wasser 2050" zur Vorbereitung auf den Klimawandel und das Bevölkerungswachstum.

Mit einer Leistung von bis zu 1.000 Litern pro Sekunde dient sie künftig als wichtige Versorgungsreserve bei Spitzenverbrauch, Hitzeperioden oder Wartungsarbeiten.

Unternehmen mit Know-How

Die an der Natur orientierte Technik reinigt das Grundwasser aus 17 Brunnen mehrstufig durch Sauerstoff-Belüftung, Filter und UV-Desinfektion. WABAG verantwortet dabei Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme.

Mahmut Gedek, Geschäftsführer der VA TECH WABAG GmbH, betont die Relevanz des Auftrags: "Von Wien aus setzen wir Wasserprojekte in aller Welt um. Dass diese Kompetenz nun einem Schlüsselprojekt in unserer eigenen Stadt zugutekommt, hat für uns eine besondere Bedeutung. Wir danken der Stadt Wien – Wiener Wasser für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Erweiterung des Wasserwerks Donauinsel ist ein strategisch wichtiges Infrastrukturprojekt für die langfristige Versorgungssicherheit der Bundeshauptstadt. Wir sind stolz, unser technologisches Know-how als Partner von Wiener Wasser in dieses Projekt einbringen zu dürfen."