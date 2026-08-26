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Nach Debakel in Linz

Video von Wut-Celtic-Fan geht viral

Mann im Studio.
© X
Die historische Pleite gegen den LASK machte diesen Anhänger sichtlich sprachlos.
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Ein schottischer Albtraum, eine Linzer Sensation und mittendrin die purste Form von Fußball-Emotionen: Nach dem dramatischen Aus von Celtic Glasgow im Play-off-Rückspiel der UEFA Champions League gegen den LASK erobert ein Video die sozialen Netzwerke.

"Die glauben hier 5:1 gewinnen zu können"

Ein völlig fassungsloser Celtic-Fan lässt darin seiner Wut freien Lauf. Das Video zeigt einen leidenschaftlichen Anhänger der "Hoops", der sich zunächst über das 1:0 seiner Grün-Weißen freut. Doch dann folgt die totale Demontage des schottischen Rekordmeisters in Linz.

Der emotionale Ausbruch: Mit starr gelaufenen Augen und gestikulierenden Händen brüllt der Anhänger seinen Frust in die Kamera.

Böse Vorahnung: "Die glauben hier 5:1 gewinnen zu können. Unglaublich". Der Rest ist heimische Fußball-Geschichte!

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