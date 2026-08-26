Video von Wut-Celtic-Fan geht viral

Die historische Pleite gegen den LASK machte diesen Anhänger sichtlich sprachlos.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein schottischer Albtraum, eine Linzer Sensation und mittendrin die purste Form von Fußball-Emotionen: Nach dem dramatischen Aus von Celtic Glasgow im Play-off-Rückspiel der UEFA Champions League gegen den LASK erobert ein Video die sozialen Netzwerke.

"Die glauben hier 5:1 gewinnen zu können"

Ein völlig fassungsloser Celtic-Fan lässt darin seiner Wut freien Lauf. Das Video zeigt einen leidenschaftlichen Anhänger der "Hoops", der sich zunächst über das 1:0 seiner Grün-Weißen freut. Doch dann folgt die totale Demontage des schottischen Rekordmeisters in Linz.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der emotionale Ausbruch: Mit starr gelaufenen Augen und gestikulierenden Händen brüllt der Anhänger seinen Frust in die Kamera.

Böse Vorahnung: "Die glauben hier 5:1 gewinnen zu können. Unglaublich". Der Rest ist heimische Fußball-Geschichte!