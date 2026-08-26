Champions League: TV-Hammer für LASK-Fans

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Wer die Spiele der Linzer in der Fußball-Königsklasse sehen will, braucht zwei TV-Abos.

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Nach dem epischen Wunder gegen Celtic Glasgow steht fest: Der LASK vertritt Österreich als einziger Klub in der Königsklasse! Doch während im Umfeld Jubel herrscht, folgt für Fans vor dem Bildschirm die ernüchternde Gewissheit. Wer alle acht Partien der Schwarz-Weißen live im TV verfolgen möchte, kommt an zwei kostenpflichtigen Abonnements nicht vorbei.

Der Rechte-Split: Warum ein Abo nicht reicht

Da Österreichs Vertreter exakt vier Spiele am Dienstag und vier Spiele am Mittwoch absolviert, ist eine Aufteilung unvermeidbar. Die Rechte in Österreich sind strikt aufgeteilt:

Sky Sport Austria: Hält die Exklusivrechte für alle Partien am Dienstag.

Canal+: Besitzt am Mittwoch das exklusive "First-Pick-Recht". Als einziger österreichischer Vertreter im Bewerb ist davon auszugehen, dass Canal+ an jedem LASK-Mittwoch zuschlagen wird – ganz egal, welche internationalen Giganten wie Real Madrid oder Bayern München parallel spielen.

Kosten-Übersicht: Das zahlen Fans für alle 8 Spiele

Die Champions-League-Ligaphase erstreckt sich über fünf Monate (September bis Ende Januar). Die Optionen auf einen Blick:

Der "Sicher-ist-Sicher"-Weg: Wer sich für Jahresabos entscheidet, drückt die monatliche Belastung auf knapp 40 Euro, bindet sich jedoch für volle 12 Monate an beide Anbieter.

Die Flex-Taktik: Wer das TV-Paket rein für die Champions League nutzt, fährt mit monatlich kündbaren Flex-Abos besser. Zwar liegt die Monatsrate hier bei rund 56 bis 60 Euro, nach dem Ende der Ligaphase im Januar können beide Verträge jedoch sofort wieder gekündigt werden.

Der Königsklassen-Traum der Oberösterreicher ist sportlich ein absolutes Highlight – für die Geldbörse der Fans bedeutet er diesen Herbst allerdings einen echten TV-Hammer.