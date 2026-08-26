LASK lässt nach Wunder ganz Österreich träumen

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Der LASK hat das nächste rot-weiß-rote Fußballmärchen in diesem Jahr geschrieben und lässt nun das ganze Land jubeln.

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Österreich ist schon wieder im Fußball-Fieber. Nach der WM-Euphorie versetzt nun der LASK das Land in Extase. Die unglaubliche 5:1-Aufholjagd im Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow bringt nun die internationale Fußball-Elite nach Oberösterreich.

Fix ist, dass einer der absoluten Giganten in der Stahlstadt auflaufen wird. Aus den vier Töpfen bekommt jedes Team je zwei zugelost, gegen die man in der Ligaphase auflaufen wird. Jeweils gegen ein Team aus jedem Topf gibt es ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Damit steht schon jetzt fest, dass Bayern, Real, Paris, Liverpool, Inter Mailand, ManCity, Arsenal, Barcelona oder Atletico Madrid zwischen September und Jänner nach Oberösterreich kommen werden.

TOPF 1 FC Bayern München

Real Madrid

Paris Saint-Germain

FC Liverpool

Inter Mailand

Manchester City

FC Arsenal

FC Barcelona

Atletico Madrid TOPF 2 Borussia Dortmund

AS Roma

Sporting Lissabon

Aston Villa

FC Porto

Manchester United

FC Brügge

Betis Sevilla

PSV Eindhoven TOPF 3 Feyenoord Rotterdam

OSC Lille

SSC Neapel

RB Leipzig

FC Villarreal

Fenerbahce/Olympique Lyon

Shachtar Donezk

Galatasaray

Bodo/Glimt TOPF 4 LASK

Dinamo Zagreb/Viking Stavanger

VfB Stuttgart

Slovan Bratislava/NK Celje

Como 1907

Lewski Sofia/AEK Athen

Sabah FK

Slavia Prag

RC Lens

Auch über einen unglaublichen Geldregen freuen sich die Verantwortlichen der Landstraßler. Etwas mehr als 18 Millionen werden alleine als Startgeld ausgezahlt. Hinzu kommen weitere Bonuszahlungen mindestens in Höhe von 2 Millionen Euro.

Riesen-Erfolg für Österreich

Durch den Erfolg des LASK ist Österreich in der Fünfjahreswertung um zwei Positionen nach oben geklettert. Die heimische Liga liegt im Live-Ranking mit 27,250 Punkten auf Platz 17 vor Ungarn (27,062) und Schottland (26,150). Die Schweiz (29,950) und Zypern (33,693) auf Rang 15, der einen fünften Europacup-Startplatz garantiert, haben noch einen Respektabstand.

Für die Teilnahme an der CL-Ligaphase erhält der LASK mindestens sechs Bonuspunkte, diese bekommen die Mannschaften auf den Endrängen 25 bis 36. Umgerechnet wären das drei Siege in der Europa-League-Ligaphase. Jeder Erfolg in einer der drei Ligaphasen bringt zwei Punkte, für österreichische Clubs durch den Divisor des Landes umgerechnet 0,4 Zähler.