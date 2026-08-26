oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Magische Nacht

LASK lässt nach Wunder ganz Österreich träumen

SR
von

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

Der LASK hat das nächste rot-weiß-rote Fußballmärchen in diesem Jahr geschrieben und lässt nun das ganze Land jubeln.
OE24 auf Google bevorzugen

Österreich ist schon wieder im Fußball-Fieber. Nach der WM-Euphorie versetzt nun der LASK das Land in Extase. Die unglaubliche 5:1-Aufholjagd im Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow bringt nun die internationale Fußball-Elite nach Oberösterreich.

Auch interessant

Tiere überleben den Krieg – zwischen Rettung und Leid

Fünfmal mehr Polizei-Einsätze in Wiener Bädern

Soldat bei Schießübung von Splittern getroffen

Fix ist, dass einer der absoluten Giganten in der Stahlstadt auflaufen wird. Aus den vier Töpfen bekommt jedes Team je zwei zugelost, gegen die man in der Ligaphase auflaufen wird. Jeweils gegen ein Team aus jedem Topf gibt es ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Damit steht schon jetzt fest, dass Bayern, Real, Paris, Liverpool, Inter Mailand, ManCity, Arsenal, Barcelona oder Atletico Madrid zwischen September und Jänner nach Oberösterreich kommen werden.

TOPF 1
  • FC Bayern München
  • Real Madrid
  • Paris Saint-Germain
  • FC Liverpool
  • Inter Mailand
  • Manchester City
  • FC Arsenal
  • FC Barcelona
  • Atletico Madrid
TOPF 2
  • Borussia Dortmund
  • AS Roma
  • Sporting Lissabon
  • Aston Villa
  • FC Porto
  • Manchester United
  • FC Brügge
  • Betis Sevilla
  • PSV Eindhoven
TOPF 3
  • Feyenoord Rotterdam
  • OSC Lille
  • SSC Neapel
  • RB Leipzig
  • FC Villarreal
  • Fenerbahce/Olympique Lyon
  • Shachtar Donezk
  • Galatasaray
  • Bodo/Glimt
TOPF 4
  • LASK
  • Dinamo Zagreb/Viking Stavanger
  • VfB Stuttgart
  • Slovan Bratislava/NK Celje
  • Como 1907
  • Lewski Sofia/AEK Athen
  • Sabah FK
  • Slavia Prag
  • RC Lens

Auch über einen unglaublichen Geldregen freuen sich die Verantwortlichen der Landstraßler. Etwas mehr als 18 Millionen werden alleine als Startgeld ausgezahlt. Hinzu kommen weitere Bonuszahlungen mindestens in Höhe von 2 Millionen Euro.

Riesen-Erfolg für Österreich

Durch den Erfolg des LASK ist Österreich in der Fünfjahreswertung um zwei Positionen nach oben geklettert. Die heimische Liga liegt im Live-Ranking mit 27,250 Punkten auf Platz 17 vor Ungarn (27,062) und Schottland (26,150). Die Schweiz (29,950) und Zypern (33,693) auf Rang 15, der einen fünften Europacup-Startplatz garantiert, haben noch einen Respektabstand.

Für die Teilnahme an der CL-Ligaphase erhält der LASK mindestens sechs Bonuspunkte, diese bekommen die Mannschaften auf den Endrängen 25 bis 36. Umgerechnet wären das drei Siege in der Europa-League-Ligaphase. Jeder Erfolg in einer der drei Ligaphasen bringt zwei Punkte, für österreichische Clubs durch den Divisor des Landes umgerechnet 0,4 Zähler.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

LASK lässt nach Wunder ganz Österreich träumen

So viele Millionen bringt dem LASK das Wunder von Linz

LeBron James führte Cleveland zum Sieg

15-Jähriger schießt auf israelisches Unternehmen

Kuriose Beichte: LASK-Held sah den Ball doppelt

Bridge-Star dopte beim Kartenspielen

Champions League: TV-Hammer für LASK-Fans

Video von Wut-Celtic-Fan geht viral

40.000 heiraten nach Moon-Ritus

Sieben Corona-Österreicher ab heute in Freiheit