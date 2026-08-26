Kuriose Beichte: LASK-Held sah den Ball doppelt

Florian Flecker rettete den LASK gegen Celtic in die Verlängerung. Doch nach seinem entscheidenden Kopfballtor musste der Mittelfeldspieler mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Feld.

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Der Steirer, der aktuell meist als Joker zum Einsatz kommt, wurde im Showdown gegen Celtic in der Schlussphase für den angeschlagenen Kasper Jörgensen eingewechselt. In der Nachspielzeit köpfte er die Linzer schließlich in die Verlängerung.

Zusammenprall mit dem gegnerischen Torhüter

Bei dieser Aktion krachte der 30-Jährige allerdings mit Celtic-Schlussmann Viljami Sinisalo zusammen. Flecker blieb zunächst kurz leicht benommen am Rasen liegen. In der anschließenden Verlängerung musste er dann tatsächlich mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung wieder ausgewechselt werden.

Trainer Kühbauer reagiert mit Humor

"Dass er sich die Tüte anhaut, ist schade für ihn. Er hat dann doppelt gesehen. Ich habe zu ihm gesagt: 'Du siehst zwei Bälle, das ist auch was wert. Vielleicht triffst du wenigsten einen'", scherzt Dietmar Kühbauer nach der Partie. Etwas ernster ergänzt der Burgenländer: "Er weiß, wie ich es meine. Ich hoffe, dass es nicht schlimmer ist."