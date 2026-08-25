5:1 n. V.! LASK mit Wunder gegen Celtic in Königsklasse

Der LASK zerlegte Celtic Glasgow im Champions-League-Rückspiel in Linz und steht in der Ligaphase der Millionenliga.

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Das Wunder von Linz wurde Wirklichkeit! Mit einer der größten Aufholjagden der Europacup-Geschichte schoss der LASK am Dienstag Celtic Glasgow mit 5:1 in einem Verlängerungskrimi aus dem Linzer Stadion und steht mit dem Gesamtscore von 5:4 in der Ligaphase der Champions League.

Nach dem bitteren 0:3 in Schottland gelang den Linzern am Dienstag ein unglaublicher Sieg im Play-off-Rückspiel daheim. Als Lohn gibt‘s zusätzlich 18,6 Millionen Startgeld plus Millionen an Prämien.

Kalte Dusche macht Linzer richtig heiß

Was für eine magische Nacht in Linz! Zu Beginn hatten und hatte die Kühbauer-Elf erst Glück (5./Baur knapp am LASK-Tor vorbei) und dann bei einer Doppelchance Pech: Mbuyamba verfehlt per Kopf (19.), ein Andrade-Weitschuss wird an die Innenstange geblockt (20.).

Dann die kalte Dusche: Yang findet McGregor, der gefährlichste Celtic-Stürmer zieht unhaltbar für Goalie Jungwirth ab, wobei der Ball noch von Andrade abgefälscht wird – 0:1 (21.).

Usor, Ljubicic und Adeniran drehen die Partie

Aber die Linzer geben nicht auf. Zehn Minuten später jubeln die 18.000 Heim-Fans: Usor nützt einen Spielaufbau-Fehler der Schotten zum 1:1 (32.).

Super-Start in die zweite Halbzeit: Robert Ljubicic schießt den LASK per Weitschuss in Führung – 2:1 (48.). Es kommt noch besser: Samuel Adeniran stellt mit einem sehenswerten Treffer auf 3:1 (58.).

"Joker" Flecker schießt LASK in die Verlängerung

Die Raiffeisen-Arena steht Kopf, das Wunder liegt in der Luft! Horvath (62., 68.) und Andrade (64.) vernebeln Riesenchancen.

Adeniran hämmert den "Matchball" an die Latte (70.). Die LASK-Helden geben noch immer nicht auf.

"Joker" Flecker, erst in der 86. Minute eingewechselt, staubt mit dem Kopf zum 4:1 ab (90.+1). Der Wahnsinn geht in die Verlängerung!

Doppelpack-Adeniran Matchwinner nach 120 Min.

Dort schnürt Adeniran seinen Doppelpack, mit dem Siegtreffer zum 5:1 versetzt er das Stadion in Ekstase (109.). Trainer-Held Kühbauer rast mit in die Höhe gerissenen Armen entlang der Seitenlinie.

In der Schlussphase der Verlängerung verschoss Adeniran noch einen Foul-Elfmeter (115.). Das ging im Freudentaumel der Linzer Helden fast unter. Sie haben es trotzdem geschafft!

Der LASK darf zum ersten Mal mit den ganz Großen in der Königsliga mitgeigen.

Sky-Experte Marc Janko, mit heiserer Kehle nach dem Freuden-Brüllern: "Was diese Mannschaft in der zweiten Hälfte abgeliefert hat, sucht ihresgleichen in Österreich."