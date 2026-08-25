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Gegen Mjällby

Salzburgs wacklige Serie soll nicht reißen

SR
von

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An (Selbst-)Kritik mangelt es in Salzburg bisher nicht, dabei blicken die Bullen auf eine brillante Serie.
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Die Salzburger nahmen bisher viel Geld in die Hand, damit an alte Leistungen angeknüpft werden kann. Bisher sieht es noch nach viel Stückwerk aus, doch schon jetzt können die Früchte der eigenen Arbeit geerntet werden.

Immerhin blicken die Bullen auf eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage zurück, man ist noch ohne Pleite unter Danny Röhl.

Der letzte Schritt war das Last-Minute-1:0 gegen Mjällby, im ersten Heimspiel seit vier Partien soll am Donnerstag (19 Uhr/live ServusTV & im OE24-Live-Ticker) der finale Schritt in die Europa-League-Ligaphase gegangen werden.

"Erste Hälfte des Weges gegangen"

"Wir sind erst die Hälfte des Weges gegangen, und uns steht im Rückspiel noch eine schwierige Aufgabe bevor", fordert der Coach.

"In Schweden gab es einige Themen, die wir am Donnerstag besser machen müssen", so der Deutsche. Allen voran die Chancenauswertung, denn nur gegen Oberwart im Cup (7:1) und gegen die WSG Tirol (3:0) siegte man mit mehr als einem 1:0.

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Ein erneutes 1:0 wäre natürlich genug, doch die Bullen sollten es nicht darauf ankommen lassen.

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