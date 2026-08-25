Sieglos! Horrende Austria-Bilanz gegen Portugal

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Als wäre die Aufgabe, ein 0:2 gegen Braga aufzuholen, nicht schon schwer genug, trübt auch die bisherige Bilanz der Veilchen die Stimmung.

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Die Niederlage in Portugal fiel höher aus, als notwendig gewesen wäre, und macht die Aufgabe vor dem Heimspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF1 & OE24-Live-Ticker) fast schon unmöglich.

Dass Braga eine Klasse über den Veilchen liegt, war schon vor den Duellen bekannt. Den Wienern bleibt im Rückspiel nichts anderes übrig, als auf Sieg zu spielen. "Dann ist alles möglich", meinte Trainer Stephan Helm auf eine mögliche 1:0-Führung.

Europacup-Angstgegner Portugal

Ein Sieg gegen ein Team aus Portugal wäre ein Novum in Violett. In den bisherigen elf Nationenduellen gab es keinen einzigen Sieg und gerade einmal vier Unentschieden.

In jeweils vier Duellen mit Benfica (2U, 2N) und Porto (1U, 3N) noch verkraftbar. Doch eben gegen Braga oder CD Nacional (1U, 1N) war man chancenlos.

Wobei, ganz ohne Sieg steht die Austria nicht da. Lediglich im Europacup gab es noch nichts zu bejubeln, doch im brasilianischen Copa Rio 1951 wurde der damalige Portugal-Meister Sporting Lissabon von Österreichs Meister 2:1 besiegt.

Der Motivationsfaktor für das Braga-Duell hält sich wohl in Grenzen, doch die Wiener haben zumindest nichts mehr zu verlieren.