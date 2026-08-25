Lesbische Weltmeisterin wechselt in die Saudi-Liga

Die spanische Weltmeisterin Esther González löst mit ihrem überraschenden Wechsel nach Saudi-Arabien einen heftigen Shitstorm aus. Viele werfen ihr Heuchlerei vor, da sie in einer Beziehung mit einer anderen Frau ist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Spanierin Esther González (33) löste am 27. August ihren laufenden Vertrag bei dem US-amerikanischen Team Gotham FC aus persönlichen Gründen auf. Sie erklärte, dass "sie sich vorübergehend aus dem Fußball zurückzieht, um sich in Spanien um persönliche Angelegenheiten zu kümmern". Doch die Angelegenheiten scheinen schnell gelöst worden zu sein.

Eigentlich waren ihre Fans besorgt und wünschten der 33-Jährigen alles Gute für ihre Zukunft. Aber aus dem Nichts verkündete die Spanierin ihren neuen Klub. Esther González schließt sich dem saudi-arabischen Klub al-Qadsiah an. Ihr bisheriger Verein Gotham FC geht leer aus, da der Vertrag aufgelöst wurde. Ihre Entscheidung trifft nur auf negative Reaktionen.

Unlogischer Wechsel

In den sozialen Medien wird die Spanierin aus mehreren Gründen kritisiert. Einerseits verstehen viele den Wechsel aus fußballerischer Sicht nicht. Andererseits spielt hierbei auch die Ethik eine große Rolle. Einige fragen sich zudem, wieso sie eine Pause ankündigt, um kurz danach bei einem neuen Verein zu unterschreiben?

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Esther González befindet sich in einer homosexuellen Beziehung. Vor drei Jahren machte sie ihre Beziehung zu Estefania Cruz öffentlich. Am 6. Jänner 2026 haben sie gemeinsam sogar ein Baby bekommen. Doch seit ihrem Wechsel nach Saudi-Arabien sind die Bilder des Paares auf ihrem Instagram-Profil verschwunden. Im arabischen Land ist jegliche sexuelle Handlung außerhalb einer heterosexuellen Ehe grundsätzlich strafbar. Gleichgeschlechtlichen Paaren droht sogar die Todesstrafe.