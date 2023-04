Fischer-Trio über Verletzung von Hai entsetzt

Dave Perkins fischte mit zwei Kunden vor der Küste Floridas, als sie beschlossen, einen Hai einzuholen, der ihre Beute verscheucht hatte – nur um festzustellen, dass das Tier, das sie gefangen hatten, halb aufgefressen war

Erschreckendes Filmmaterial hat den Moment festgehalten, in dem eine verängstigte Fischermannschaft einen zwei Meter langen Hai hochzieht, nur um festzustellen, dass er halb gefressen wurde. Im Video des Fangs wird der Hai an die Oberfläche gezogen, wo deutlich wird, dass er eine blutige Verletzung auf dem Rücken hat.

Perkins sagte: „Während ich das Vorfach hielt, um den Fisch auszuhaken, zuckte und wand er sich heftig. Ich nahm an, dass der Hai nur wütend darüber war, am Hacken zu sein – ich wusste nicht, dass es tatsächlich der Hai war, der gebissen wurde, bis ich ihn näher zog und die Wunde sah. Ich habe in meinem Leben fast 1.000 Haie gefangen und freigelassen, und so etwas ist mir noch nie zuvor passiert.“

Die Fischer vermuteten, dass ein Bullenhai das Tier derart schwer verletzte. „Es war ein Bullenhai“, erklärte der 51-jährige Perkins. Sie sind in unseren Gewässern weit verbreitet und bei weitem die bösartigsten und aggressivsten Haie hier".