Geheimnis gelüftet: Das steckt hinter Ronaldo-Aktion bei Rapid

Darum wurde der Superstar mit dem heimischen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

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Tagelang rätselten Österreichs Fußball-Fans über mysteriöse Plakate, die Weltstar Cristiano Ronaldo (41) im grün-weißen Rapid-Trikot zeigten. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Hinter dem Coup steckt keine Sensation auf dem Transfermarkt, sondern eine lebensrettende Mission!

Wilde Spekulationen

Ein fünffacher Weltfußballer im grün-weißen Dress? Was zunächst wie ein verfrühter Aprilscherz oder ein frecher Fan-Gag aussah, sorgte rund um Hütteldorf für mächtig Wirbel und wilde Spekulationen. Wollte der Rekordmeister etwa den Mega-Transfer des Jahrhunderts verkünden?

Hilfe für Afrika

Die Auflösung ist so kurios wie erwärmend: Hinter der Plakatkampagne steckt ein Spendenaufruf des Österreichischen Roten Kreuzes für Hilfsprojekte in Ostafrika! Mit finanziellen Hilfspackerln soll vor Ort die Infrastruktur gestärkt werden – unter anderem wird ein flächendeckender Rettungsdienst in Ruanda aufgebaut.

Ronaldo ist Busfahrer in Ruanda

Der Clou an der ganzen Geschichte: Der wahre Held dieser Aktion heißt tatsächlich Ronaldo! Allerdings schießt dieser keine Tore im Prater, sondern sitzt als engagierter Krankenwagenfahrer am Steuer der Rettungsautos in Ruanda und bringt Menschen in Not sicher ins Spital.

Ein genialer Wortspiel-Coup für den guten Zweck – denn auch wenn CR7 nicht im Allianz Stadion auflaufen wird, rettet "Krankenwagenfahrer Ronaldo" in Ostafrika echte Leben! Mehr Informationen: https://www.hilfspackerl.at/