Fast makellos: Rapid-Bilanz gegen Schotten

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

Im Heimspiel gegen Heart of Midlothian will der SK Rapid den Einzug in die Conference League fixieren. Die Bilanz macht Mut.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Trotz überlegener Leistung brauchte es ein grün-weißes Comeback, um das 2:2 in Edinburgh festzumachen. Auch wenn ein Sieg durchaus möglich gewesen wäre, ist die Ausgangslage vor dem Heimspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/live ORF1 & im OE24-Live-Ticker) gut.

Obendrein kann sich der Blick auf die Bilanz gegen schottische Vereine sehen lassen, denn diese ist fast makellos. Gegen fünf Vereine (Celtic, Rangers, Aberdeen, Dundee & Hearts) aus den Highlands musste Rapid bisher antreten, insgesamt 15 Partien wurden absolviert – und gegen drei davon liegt die Siegbilanz bei 50 Prozent.

In Wien eine echte Macht

Nur die Rangers gewannen gleich drei der vier Duelle, das Hinspiel gegen die Hearts war das erste Duell. Gegen Rekordmeister Celtic stehen die Wiener gar bei zwei Siegen und zwei Remis.

Besonders stark wird die Bilanz aber in Heimspielen, denn im ehemaligen Hanappi- und heutigem Allianz-Stadion ist man fast makellos. Nur eine Niederlage gegen die Rangers, von den restlichen sechs Spielen gewann man vier und remisierte zweimal.

Tritt das Team von Johannes Hoff Thorup erneut heimstark auf, winkt die dritte CoL-Teilnahme in Folge.