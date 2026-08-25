Große Trauer: Musik-Legende Dolly Parton ist tot

Die Musikwelt trauert um eine ihrer größten Ikonen: Die legendäre US-Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin Dolly Parton ist gestorben. Die traurige Nachricht vom Ableben des Weltstars wurde durch ihren Sicherheitschef in den sozialen Medien offiziell bestätigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dolly Parton war eine der prägendsten Figuren der modernen Unterhaltungsindustrie. Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrem unverwechselbaren Aussehen und ihren weltberühmten Hits hinterlässt sie eine Lücke, die niemals geschlossen werden kann. Über mehr als sechs Jahrzehnte hinweg begeisterte sie Millionen von Menschen weltweit und prägte das Genre der Country-Musik wie keine andere Künstlerin vor ihr.

Die Karriere von Dolly Parton erstreckte sich über mehr als sechzig Jahre, in denen sie sich von einfachen Verhältnissen zu einem der größten Weltstars aller Zeiten emporarbeitete. Mit unvergesslichen Liedern wie "Jolene", "9 to 5" und der weltberühmten Ballade "I Will Always Love You" schrieb sie Musikgeschichte. Ihre Songs wurden von Generationen von Fans gesungen und von zahlreichen anderen Künstlern gecovert, wodurch ihr musikalisches Erbe unsterblich wurde.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Neben ihrer außergewöhnlichen Karriere als Musikerin war sie auch als Schauspielerin und Songschreiberin höchst erfolgreich. Sie verfasste tausende Lieder selbst und bewies damit ein außergewöhnliches Talent, das ihr weltweit tiefen Respekt einbrachte. Für ihre künstlerischen Leistungen wurde sie im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere mit unzähligen Preisen und Auszeichnungen geehrt.

Sicherheitschef bestätigt traurige Nachricht

Die Nachricht von ihrem Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer um den gesamten Globus. Ihr persönlicher Sicherheitschef gab das Ableben der Musik-Ikone am heutigen Tag offiziell über die Social-Media-Plattform Instagram bekannt. Kurze Zeit später drückten Millionen von Fans sowie Wegbegleiter aus Kunst, Kultur und Politik ihre tiefe Anteilnahme aus.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Mit Dolly Parton verliert die Welt nicht nur eine herausragende Künstlerin, sondern auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die durch ihre Bodenhaftung und ihre Herzlichkeit bestach. Ihr musikalisches und kulturelles Erbe wird zweifellos noch viele Generationen überdauern und unvergessen bleiben. Der genaue Zeitpunkt sowie die Details zur Trauerfeier sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.