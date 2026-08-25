Promis, Hauben, Genuss: Österreichs Restaurantwoche startet

Sommer, Drinks und jede Menge Promis: Im OTTO am Donaukanal wurde der Start der 33. Restaurantwoche gefeiert. Von 31. August bis 6. September warten in 100 Restaurants besondere Menüs zu Fixpreisen.

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Mit Blick auf den Donaukanal stimmten sich zahlreiche Gäste auf die kommende Restaurantwoche ein. Unter den prominenten Besuchern waren unter anderem Andrea Händler, Andy Lee Lang, Michael Schottenberg, Conny Kreuter, Simone Lugner, Gary Lux und Heribert Kasper.

Bei sommerlichen Drinks und kulinarischen Spezialitäten stand dabei vor allem die heimische Gastronomie im Mittelpunkt.

Schon tausende Reservierungen

Das Interesse an der Restaurantwoche ist offenbar groß: Bereits eine Woche vor dem offiziellen Start wurden einige tausend Tischreservierungen verzeichnet.

Insgesamt nehmen heuer 100 Restaurants aus acht Bundesländern teil. Darunter sind 44 Haubenlokale, bekannte Traditionsbetriebe und zahlreiche neue Teilnehmer. Rund 15.000 Gäste werden während der Aktionswoche erwartet.

Drei Gänge ab 39,50 Euro

Das Prinzip bleibt dabei einfach: Restaurants bieten spezielle Menüs zu fixen Preisen an. Ein Zwei-Gänge-Mittagsmenü gibt es ab 19,50 Euro, am Abend starten Drei-Gänge-Menüs bei 39,50 Euro. Je nach Auszeichnung des Restaurants kann ein Aufpreis dazukommen.

Die Preise gelten bereits seit fünf Jahren unverändert.

Gastronomie will mit Schwung in den Herbst

Die Restaurantwoche soll den heimischen Gastronomiebetrieben auch nach einem schwierigen Sommer zusätzlichen Schwung geben. Besonders die hohen Temperaturen hatten vielen Lokalen beim Mittagsgeschäft zugesetzt.

Wer bei der Restaurantwoche dabei sein will, sollte sich allerdings beeilen: Einige Restaurants und Termine sind bereits stark gebucht.