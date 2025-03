Dolly Parton: Musical-Abbruch wegen homophober Beleidigungen Just LGBTQ+ Ikone Dolly sieht sich nun mit homophoben Vorwürfen konfrontiert. In Manchester kam es bei einem Dolly Parton Musical zum Eklat: Eine Besucherin war über eine schwule Figur so angewidert, dass die Aufführung unterbrochen werden musste.