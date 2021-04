Tausende Impf-Termine bleiben frei

Mehranmeldungen, Ignoranz, falscher Impfstoff: Viele Termine bleiben ungenützt.

14 Prozent sagten etwa in der Steiermark ihre AZ-Termine ab, vermutlich in der Hoffnung auf einen Termin mit Biontech/Pfizer. Solche Impftaktiker gibt es auch in Wien: „Etwa 10 Prozent ­aller Termine werden nicht wahrgenommen, verschoben, ­ignoriert“, so Mario Dujakovic, Sprecher von Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker.



Einige Tausend Termine für Menschen über 65 Jahre und Hochrisikopatienten waren Donnerstag noch frei.



