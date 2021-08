Das sagt Mückstein zu den Gratis-Corona-Tests

Wegen der Delta-Variante spitzt sich die Corona-Lage in Österreich wieder zu.

Derzeit werden um die 500 Corona-Neuinfektionen täglich in Österreich gemeldet. Die Patienten-Zahl auf den Normalstationen nimmt wieder etwas zu. Derzeit spitzt sich das Infektionsgeschehen durch die noch ansteckendere Delta-Variante in Österreich wieder zu. Außerdem werden durch die Urlaubssaison bedingt viele Neuinfektionen auf Reiserückkehrer zurückgeführt. Das liege auch daran, dass die Corona-Situation in anderen Ländern anders gehandhabt werde und es dort zum Beispiel keine 3G-Regel geben muss, so Gesundheitsminister Mückstein im Ö1-Morgenjournal.

Aber so Mückstein auch: "Ich glaube wir haben mit europaweiten Grünen Pass ein Sicherheitsnetz eingeführt." Und jeder, der nach Österreich einreisen will, muss einen 3G-Nachweis vorlegen. Jedenfalls zeige die aktuelle Lage, wie wichtig es sei geimpft zu sein.

Kommt das Aus für Gratis-Tests?

Derzeit wird in Österreich, trotz sich zuspitzender Lage, die Abschaffung der Gratis-Corona-Tests diskutiert und etwa von der Österreichischen Ärztekammer befürwortet. Das sagt Mückstein dazu: "Ich glaube, dass wir über den Sommer die Tests Gratis halten werden. Wir werden im Herbst die Lage neu beurteilen. Es ist sicherlich so, dass mit zunehmender Durchimpfung die Test weniger werden. Und wir wissen auch, dass natürlich für Menschen, die sich nicht impfen lassen können und für Symptomatische die Tests jedenfalls gratis bleiben werden." Man werde die Lage weiter beobachten, so der Gesundheitsminister.