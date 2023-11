40 % mehr Covid-Kranke innerhalb einer Woche

Mehr als 260.000 Österreicher liegen derzeit krank im Bett. Innerhalb dieser Krankenzahlen steigen die Covid-Fälle am stärksten.

Genau wie vorhergesagt: Kurz nach Ende der Herbstferien schnellen die Zahlen der Krankenstände in die Höhe.

Laut aktuellen Daten der Österreichischen Gesundheitskasse sind derzeit 260.723 in Österreich krank gemeldet (Statistik zeigt nur Arbeitnehmer und Arbeitslose an, nicht aber Schüler etc.). Im Vergleich zur Vorwoche bedeutet das einen Anstieg um 36.806 Fälle (16 %).

Plötzlicher Sprung bei Corona-Erkrankungen

Einen noch viel deutlicheren Zuwachs gibt es bei den Corona-Infizierten. 11.023 waren es vor einer Woche, jetzt sind es 15.676 – eine enorme Steigerung um 42 %.

Aber: Die Dunkelziffer der Corona-Kranken ist noch viel höher. Der Grund: Kaum wer lässt sich derzeit testen, die meisten lassen sich einfach wegen einem vermeintlichen "grippalen Infekt" krankschreiben.

Meisten haben grippalen Infekt

Mit grippalem Infekt liegen derzeit übrigens knapp 70.000 im Bett, mit der echten Grippe sind es 309.