Ex-Mann von Maria Riesch hat wieder geheiratet

Am Silvestermorgen gaben sich Marcus Höfl und Marion Popp im Standesamt Kitzbühel das JA-Wort.

Am Mittwoch, 31. Dezember, um 11 Uhr gaben sich Marcus Höfl (51) und Marion Popp (50) im Standesamt von Kitzbühel das Ja-Wort, wie die Bild berichtet.

Ihre Trauung fand im allerengsten Kreis statt: Geschwister, enge Freunde sowie ihre Eltern waren dabei, darunter Marions Vater (81) und Marcus’ Mutter (85). Auch die Söhne des Paares, Luca und Felix, waren Teil der Zeremonie und freuten sich über den besonderen Tag, der die beiden Familien vereinte.

„Unsere Eltern waren schon 2006 bei der Taufe unseres Sohnes dabei, und jetzt haben sich unsere Familien wiedergefunden. Das ist ein tolles Gefühl“, sagt Marcus Höfl glücklich zu Bild.

Es ist eine Liebesgeschichte wie im Film: Vor 16 Jahren waren Marcus und Marion bereits ein Paar, doch nach einer Trennung und neuen Beziehungen dachten beide, sie hätten abgeschlossen. Doch das Schicksal hatte anderes im Sinn: Als Marcus’ Vater Anfang 2025 starb, war es ausgerechnet Marion, die in dieser schweren Zeit wieder an seiner Seite war. Aus Nähe wurde erneut Liebe, die nun für immer bleiben soll.

„Marion und ich haben zusammen schon so viel durchgestanden. Uns bringt nichts mehr auseinander“, sagt Marcus. „Es ist für uns ganz besonders, dass wir am 31. Dezember heiraten dürfen. Es war unser Jahr, und wir beenden es am letzten Tag mit unserer Hochzeit. Vor der Trauung waren wir ein bisschen positiv aufgeregt. Jetzt wird gefeiert.“

Am Abend des gleichen Tages laden die beiden 120 Freunde und Weggefährten zu einer „Sparkling und Special Night“ in eine Szene-Bar in Kitzbühel. Die Hochzeit soll mit einer stilvollen Silvesterfeier zu einem unvergesslichen Event werden. Der Antrag von Marcus an Marion erfolgte in New York, ihrer zweiten Wahlheimat.

Im August 2024 hatten Höfl und seine Ex-Frau, Ski-Superstar Maria Riesch (41), das Ende ihrer 14 Jahre langen Ehe bekannt gegeben. Im Januar dieses Jahres folgte die Scheidung.