"Senf abgeben" - Maria Riesch rechnet mit Hatern ab

Ihre neue Liebe zu einem Kreuzfahrtkapitän lässt die Wogen in den sozialen Medien hoch gehen. Ex-Ski-Star Maria Riesch kontert jetzt den hämischen Kommentaren.

Turbulente Zeiten für die ehemalige Ski-Rennläuferin Maria Riesch. Zuerst die Scheidung von ihrem Ehemann Marcus Höfl Anfang des Jahres, dann eine neue Liebe - die nicht jedem gefällt. Das macht sich auch in sozialen Medien durch böse Kommentare bemerkbar.

Denn: Rieschs Neuer Johann Schrempf (65) ist um 25 Jahre älter - und auch um einige Zentimeter kleiner als die Ex-Sportlerin. Darüber machten sich viele lustig. Jetzt kontert Riesch in einem RTL-Interview.

"Mann kann es nicht jedem recht machen"

"Dank Social Media oder Internet generell meint jeder seinen Senf dazugeben zu müssen. Da sind auch mal nicht so schöne Sachen bei, aber da stehen wir drüber", sagt Riesch. Ein dickes Fell hat sie sich wohl auch im Zuge ihrer Karriere zugelegt. Früh lernte die Ski-Olympiasiegerin: "Man kann es nicht jedem recht machen. Nicht zu Herzen nehmen und lächeln und weitergehen."

Trotz der offensichtlichen Unterschiede, ist Riesch mit dem gebürtigen Österreicher glücklich und lässt sich das auch nicht vermiesen. Was das ungleiche Paar verbindet? "Wir sind beide sehr unkompliziert, reisen gerne", verrät sie. "Ich genieße es sehr, dass er dann auch wieder längere Zeit freihat. Es harmoniert alles sehr gut." Vor allem das Reisen hat es Riesch angetan. Oft fährt sie mit dem Kreuzfahrtschiff-Manager mit: "Ich durfte ihn begleiten und war in Ecken, die ich so noch nicht kannte: Island, Grönland. Das war wirklich wunderschön."