Isiah Whitlock Jr
Mit 71 Jahren

"The Wire"-Star Isiah Whitlock Jr. gestorben

31.12.25, 08:51
Der vor allem durch seine Rolle als korrupter Politiker in der Serie "The Wire" bekannte Schauspieler Isiah Whitlock Jr. ist tot. 

Er starb am Dienstag im Alter von 71 Jahren, wie sein Manager mitteilte. "Wer ihn kannte, liebte ihn. Ein brillanter Schauspieler und noch besserer Mensch". In seiner jahrzehntelangen Karriere spielte Whitlock mehr als 125 Rollen in Filmen und TV-Serien, darunter zahlreiche Filme des Regisseurs Spike Lee wie etwa "BlacKkKlansman" und "25 Stunden".

Als Reaktion auf die Nachricht von Whitlocks Tod veröffentlichte Lee ein Foto in Onlinediensten, das ihn Hand in Hand mit dem Schauspieler zeigt, den er als "meinen geliebten Bruder" würdigte. Zu Whitlocks ersten Filmrollen gehörte die eines Arztes in Martin Scorseses "Goodfellas", der einen Mafioso mit Valium versorgt. Mit seinem tiefen Bariton trat er auch als Sprecher in Animationsfilmen wie "Lightyear" und "Cars 3" auf.

