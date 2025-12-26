Alles zu oe24VIP
Andreas Gabalier: Orchesterprobe für MTV Unplugged
© Facebook

Neue Wege

Musik-Aus bei MTV Germany ab 2026

26.12.25, 10:45 | Aktualisiert: 26.12.25, 13:30
Der einstige Musik-Sender MTV Germany geht ab Jahresbeginn neue Wege noch weiter abseits der Musik.

Mit dem Aus der Musikvideos beim deutschen Ableger des Musiksenders MTV geht am 1. Jänner eine Ära der Unterhaltung zu Ende. Über Jahrzehnte drehte sich fast alles um Stars und ihre Songs - oft auch über die eigentlichen Clips hinaus. Exklusiv auf MTV debütieren über die Jahre immer wieder neue Musikvideos - mitunter auch inklusive Countdown. Nicht nur internationale Stars promoten damit ihre neuen Singles, auch deutschsprachige Künstler nutzen diese Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Rammstein etwa zeigen im August 2004 in der Sendung "MTV Select" erstmals ihren damals neuen Clip zum Song "Amerika". Der Sender half mit vielen Wiederholungen von Videos, deutsche Bands international zu etablieren - damals etwa auch Tokio Hotel.

Nach zwölf Jahren: Unplugged-Zugabe der Fantastischen Vier
Es sollte keine Wiederholung, sondern eine Zugabe sein: Die Fantastischen Vier haben zwölf Jahre nach ihrem ersten Unplugged-Konzert in einer Höhle im Sommer 2012 am selben Ort ein Konzert ohne elektronische Instrumente gegeben. In dieser Woche erscheint der Mitschnitt "MTV Unplugged II"  auf CD, DVD und Blu-Ray. Die Neuinterpretationen der Songs sollen auch die Weiterentwicklung bei den deutschen Hip-Hop-Pionieren zeigen.

© Sony

Den Promis ganz nah

Die Toten Hosen feiern Burg-Jubiläum | Unplugged-Hit aus Wien als Stream
© APA/GEORG HOCHMUTH
 

Mit "MTV Select" setzte der Deutschland-Ableger stark auf Interaktivität mit dem Publikum. Zuschauerinnen und Zuschauer können etwa per Anruf oder Mobilnachricht ihre Lieblingsmusikvideos wählen oder bei Spielen gewinnen. Ins Studio kommen Charts-Musiker wie Jeannette Biedermann, Campino von den Toten Hosen oder Indie-Bands wie Virginia Jetzt. Feste VJs für das Format gibt es keine, zu den bekanntesten "Select"-Gesichtern gehörten Mirjam Weichselbraun, die als MTV-Moderatorin ihre große Karriere startete.

Mirjam Weichselbraun

© Imago

MTV als TV-Startrampe

Apropos MTV-Gesichter: Mit der Sendung "MTV Home" erschien ab 2009 ein Moderatorenduo auf der Bildfläche, das noch heute im Fernsehen durchaus gut gebucht ist. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, der zuvor vom Musikkanal-Konkurrenten Viva zu MTV gewechselt war, prägen mit ihrem schnellen Schlagabtausch, Improvisationstalent und respektlosen Humor den Ton der Sendung. Die beiden etablieren sich mit ihrem Mix aus Talk, Spiel, Blödsinn und Musik als gemeinsame Marke.

Unplugged auch mit deutschsprachigen Stars

Andreas Gabalier unplugged in Mannheim
© APA

MTV gab Musikern immer wieder die Gelegenheit, sich in der Konzertreihe "MTV Unplugged" ganz anders als in ihren Musikvideos zu präsentieren. Nicht nur international ging das Format mit Bands wie Nirvana oder Oasis durch die Decke, auch der deutsche MTV-Ableger machte mit heimischen Künstlern Furore.

Sechs Jahre nach den letzten Hits feiert Christina Stürmer ein starkes Comeback als eigener Chef. Ihre Unplugged-CD stürmt schon auf Platz 1.  

© oe24

So spielten etwa die Fantastischen Vier im Jahr 2000 in einer Eiszeithöhle, 2010 Sido im Berliner Märkischen Viertel. Auch österreichische Acts, wie Andreas Gabalier oder Christina Stürmer, gaben ein MTV-Unplugged-Konzert. Kommerziell erfolgreich waren die zugehörigen Alben allemal.

