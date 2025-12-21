Mega-Blackout legt San Francisco lahm

Die US-Westküstenmetropole San Francisco ist von einem massiven Stromausfall betroffen
Wie der Stromversorger Pacific Gas & Electric am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mitteilte, waren rund 130.000 Kunden von der Stromversorgung abgeschnitten. Rettungskräfte und Mitarbeiter der 800.000-Einwohner-Stadt seien im Einsatz, um den Ausfall zu beheben. Verursacht wurde dieser Bürgermeister Daniel Lurie zufolge von einem Brand in einem Umspannwerk.
Lurie rief die Bewohner der Stadt in einem Video im Onlinedienst X auf, nach Möglichkeit in ihren Häusern zu bleiben. Mehrere Ampelanlagen funktionierten nicht, der öffentliche Nahverkehr sei ebenfalls beeinträchtigt.
Es sei unklar, wann die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt sei.