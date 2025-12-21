Mega-Blackout legt San Francisco lahm

Die US-Westküstenmetropole San Francisco ist von einem massiven Stromausfall betroffen

Wie der Stromversorger Pacific Gas & Electric am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mitteilte, waren rund 130.000 Kunden von der Stromversorgung abgeschnitten. Rettungskräfte und Mitarbeiter der 800.000-Einwohner-Stadt seien im Einsatz, um den Ausfall zu beheben. Verursacht wurde dieser Bürgermeister Daniel Lurie zufolge von einem Brand in einem Umspannwerk.

© Getty

Lurie rief die Bewohner der Stadt in einem Video im Onlinedienst X auf, nach Möglichkeit in ihren Häusern zu bleiben. Mehrere Ampelanlagen funktionierten nicht, der öffentliche Nahverkehr sei ebenfalls beeinträchtigt.

© Getty

Es sei unklar, wann die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt sei.