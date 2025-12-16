Autolenker fuhr Rollerfahrerin (15) an und raste davon

Das verletzte 15-jährige Mädchen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kärnten. Zu dem Unfall kam es am Montagabend im Stadtgebiet von Klagenfurt. Eine 15-Jährige fuhr gegen 18.40 Uhr in einen Kreisverkehr, als sie von einem Auto von hinten touchiert wurde.

Durch den Anprall kam die Jugendliche zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. "Zum fahrerflüchtigen Pkw liegen derzeit keine näheren Hinweise vor", so die Polizei in einer Aussendung. Die Ermittlungen laufen.