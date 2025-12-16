Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Autolenker fuhr Rollerfahrerin (15) an und raste davon
© GettyImages Spitzt-Foto

Verletzt

Autolenker fuhr Rollerfahrerin (15) an und raste davon

16.12.25, 11:39
Teilen

Das verletzte 15-jährige Mädchen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kärnten. Zu dem Unfall kam es am Montagabend im Stadtgebiet von Klagenfurt. Eine 15-Jährige fuhr gegen 18.40 Uhr in einen Kreisverkehr, als sie von einem Auto von hinten touchiert wurde.

Durch den Anprall kam die Jugendliche zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. "Zum fahrerflüchtigen Pkw liegen derzeit keine näheren Hinweise vor", so die Polizei in einer Aussendung. Die Ermittlungen laufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden