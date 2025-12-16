Alles zu oe24VIP
Lärm aus dem Kinderzimmer.
© Getty

Gefährlich!

AK-Test warnt: Spielzeug oft zu laut für Kinderohre

16.12.25, 14:32
Ein aktueller Lautstärke-Check der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt: Viele beliebte Kinderspielsachen sind deutlich lauter als gut für kleine Ohren ist. 

OÖ. Bekannte Spielfiguren und motorisierte Spielsachen können für Kinder schnell zur Gefahr werden. Die AK Oberösterreich hat 14 Spielsachen unter realistischen Kinderzimmerbedingungen getestet. Bei sieben Produkten wurden Lautstärken von 80 Dezibel und mehr gemessen, Spitzenwerte lagen bei bis zu 87 Dezibel.

Zum Vergleich: Bereits Dauerlärm unterhalb von 80 Dezibel kann das Gehör schädigen. Besonders problematisch ist, dass Kinder meist näher an der Lärmquelle spielen als Erwachsene. Die AK rät Eltern, laute Spielsachen kritisch zu prüfen, auf Lautstärkeregler zu achten und beim Kauf lieber auf Nummer sicher zu gehen.

