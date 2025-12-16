Kokain aus Hinterhofwerkstatt verkauft: Dealer-Duo gefasst

Die Polizei nahm einen 24-jährigen Tschetschenen und einen 25-jährigen Grazer fest. Beide befinden sich in Haft.

Stmk. Nach einem Jahr Ermittlungen haben Kriminalisten zwei mutmaßliche Drogendealer in Graz festgenommen. Die beiden jungen Männer sollen rund 14 Kilogramm Kokain verkauft haben, vier Kilogramm konnten in einer Art Hinterhofwerkstatt sichergestellt werden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Duo - ein 24-jähriger Tschetschene und ein 25-jähriger Grazer - wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Nur einer der beiden hat bisher ausgesagt.

Suchtgiftermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark hatten gegen die Tätergruppe über ein Jahr ermittelt. Sie sollen seit zumindest August 2024 unterschiedliche Drogendepots in Graz angelegt und insgesamt zumindest 14 Kilogramm Kokain an Zwischen-und Endabnehmer verkauft haben. Die monatelangen Ermittlungen waren laut Polizei schwierig, da die Dealer äußerst vorsichtig agierten. Sie kommunizierten lediglich persönlich oder über Messengerdienste, auf die die Polizei in Österreich keinen Zugriff hat. Zudem verwendeten sie für Fahrzeuge gestohlene bzw. widerrechtlich erlangte Nummerntafeln. Die Ermittlungen seien sehr personalintensiv gewesen, der Einsatz von verdeckten Ermittlern und Observationseinheiten habe letztlich jedoch zum Erfolg geführt, hieß es am Dienstag.

In der Früh des 12. November erfolgte der Zugriff durch Beamte des Einsatzkommandos Cobra sowie der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität). Bei Hausdurchsuchungen stellten Polizisten in der Folge rund vier Kilogramm und teils bereits zum Verkauf verpacktes Kokain sowie Bargeld in der Höhe von 52.000 Euro sicher. Auch zwei täuschend echt aussehende Gas-Faustfeuerwaffen - ein Revolver und eine Pistole - wurden von den Polizisten beschlagnahmt.

Bisher hat nur einer der Tatverdächtigen - beide sind in U-Haft - ausgepackt. Die Fahndung nach einem weiteren Mittäter sei noch im Laufen. Die exakte Herkunft der Suchtmittel sei ebenfalls noch Gegenstand intensiver Ermittlungen.