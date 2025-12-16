Hemetsberger überzeugt bei Gröden-Abfahrtstraining

Marco Odermatt hat am Dienstag im ersten Abfahrtstraining in Gröden souveräne Bestzeit aufgestellt. Der Schweizer lag 0,72 Sek. vor dem Oberösterreicher Daniel Hemetsberger und 0,78 vor dem Südtiroler Dominik Paris.

Vincent Kriechmayr hatte 2,04 Rückstand. Stefan Eichberger erlitt während seiner Fahrt einen Schlag, fuhr selbst auf Skiern ins Ziel, wurde aber zu Untersuchungen nach Innsbruck gebracht. Stefan Babinsky blieb bei einem Sturz unverletzt.

"Die Piste ist in Ordnung, man darf nur nicht zu vorsichtig fahren. Ich war bei den Kamelbuckeln zu vorsichtig", sagte Kriechmayr. Das erkläre aber nicht den Rückstand auf Odermatt.