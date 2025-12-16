Ärger um den schönsten Weihnachtsmarkt der Welt in Wien

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz gilt als einer der schönsten der Welt, doch in diesem Jahr sorgt der Ansturm auf den Markt für Unmut. Menschenmengen, überfüllte Straßen und „Volle Kapazität“-Schilder nehmen den Zauber des Advents.

Der Wiener Christkindlmarkt ist ein Klassiker in der Adventszeit und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt an. Doch in diesem Jahr wird die Atmosphäre von dicht gedrängten Menschenmengen überschattet.

In den sozialen Medien melden sich immer mehr Besucher zu Wort, die die überfüllte Situation beklagen.

"In meiner eigenen Stadt"

Viele Einheimische teilen ihre Frustration: „So deprimierend für jemanden, der in Wien geboren und aufgewachsen ist, ich kann in meiner eigenen Stadt auf keinen Weihnachtsmarkt mehr gehen“, klagt eine Wiener Bürgerin im Netz.

© APA/MAX SLOVENCIK

Der überfüllte Spittelberg

Die überfüllten Märkte sind nicht nur für Besucher ein Problem, sondern auch für die Einheimischen, die täglich durch die Massen navigieren müssen.

Auch der ist voll

„Ich bin gelinde gesagt, nicht amüsiert“, schriebt ein Wiener, der die Situation als „unerträglich“ empfindet. Einige versuchen, den Massen zu entkommen, indem sie kleinere Weihnachtsmärkte wie den auf dem Spittelberg besuchen. Doch auch dieser ist oft genauso überfüllt – insbesondere an den Wochenenden. Ein User bemerkt dazu: „Spittelberg ist der schönste, aber genauso voll.“