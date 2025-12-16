Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Skifahrerin nach Sturz gestorben
Taubergung

Vor den Augen des Vaters: Skifahrer stürzte in Bachbett

16.12.25, 15:32
Der junge Däne (26) ist über die Piste hinausgeraten.

Ein 26-jähriger Däne ist am Montag beim Skifahren im Skigebiet Horberg in Schwendau im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) verletzt worden. Der Mann war auf einer rot markierten Piste talwärts unterwegs gewesen, als er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle verlor und über die Piste hinaus geriet.

Der Däne stürzte daraufhin in ein rund 20 Meter unterhalb der Piste befindliches Bachbett. Sein Vater setzte die Rettungskette in Gang.

Der 26-Jährige wurde zunächst von der Pistenrettung an Ort und Stelle erstversorgt. Schließlich wurde der Skifahrer von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen und in das Krankenhaus Schwaz geflogen.

