Teenie-Skifahrer rast 42-Jährigen nieder und flüchtet: schwer verletzt

Das Opfer erlitt bei dem Skiunfall schwere Verletzungen. Von dem zweitbeteiligten Jugendlichen fehlt jede Spur.

Tirol. Ein 42-jähriger Skifahrer aus Tschechien ist Montagmittag im Osttiroler Sillian von einem Unbekannten umgefahren und schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 12.40 Uhr im Skigebiet Thurntaler auf einer roten Piste unterwegs gewesen, als er von einem Skifahrer umgestoßen wurde, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit einer Schulterverletzung von der Pistenrettung versorgt und von der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht. Der Zweitbeteiligte fuhr nach dem Unfall weiter.

Seine Daten hatte er zuvor nicht bekannt gegeben. Nun ersucht die Polizei den Unbekannten bzw. etwaige Zeugen, sich zu melden. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren handeln. Er trug eine graue Skijacke, eine jeweils schwarze Skihose und Schal sowie einen grauen Helm. Außerdem hatte der Unbekannte eine große Skibrille auf. Er war auf schwarz-grünen Skiern unterwegs.