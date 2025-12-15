Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.200 aktien down -0.17% Andritz AG 63.10 aktien up +0.56% BAWAG Group AG 123.10 aktien up +1.48% CA Immobilien Anlagen AG 23.080 aktien up +1.58% CPI Europe AG 15.150 aktien down -0.07% DO & CO Aktiengesellschaft 192.40 aktien up +1.91% EVN AG 26.950 aktien up +0.37% Erste Group Bank AG 96.75 aktien up +1.31% Lenzing AG 22.150 aktien down -1.56% OMV AG 47.700 aktien up +1.02% Oesterreichische Post AG 30.900 aktien down -0.64% PORR AG 30.650 aktien up +0.66% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.660 aktien up +1.51% SBO AG 28.000 aktien up +1.08% STRABAG SE 79.60 aktien up +1.66% UNIQA Insurance Group AG 15.020 aktien up +1.21% VERBUND AG Kat. A 61.50 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 61.20 aktien up +3.2% Wienerberger AG 30.000 aktien up +1.76% voestalpine AG 38.740 aktien down -0.26%
  1. oe24.at
  2. Business
René Benko
© APA/BARBARA GINDL

Südtirol

Benko-Hammer: Italien lässt Mafia-Vorwürfe fallen

15.12.25, 10:36 | Aktualisiert: 15.12.25, 11:47
Teilen

Die Staatsanwaltschaft Trient in Südtirol will laut unbestätigten Medienberichten den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen Signa-Gründer René Benko fallen lassen.

Ein entsprechender Antrag sei bei einem Trienter Untersuchungsrichter eingegangen, meldeten norditalienische Medien. Demnach kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass es zwischen einigen Personen zwar enge Kontakte gegeben habe, aber sie hätten nie im kriminellen Zusammenschluss gehandelt.

Verdacht gegen Benko: "Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung"

Konkret hatten die Ermittler Benko verdächtigt, "Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung" zu sein, die mit dem Ziel gegründet wurde, Konzessionen und Genehmigungen zu erlangen, um daraus ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen. Der Unternehmer und Investor habe an der Spitze der kriminellen Vereinigung mithilfe des Bozner Steuerberaters Heinz Peter Hager und eines Unternehmers aus der Stadt Rovereto gehandelt, hieß es vor rund einem Jahr seitens der italienischen Justizbehörden.

Mittlerweile glaubt die Staatsanwaltschaft nicht mehr, dass es eine kriminelle Vereinigung gab. Insgesamt wollen sie in der Causa 35 Vorbehalte zu den Akten legen, schreibt die Zeitung "Dolomiten". Vorwürfe zu 21 Einzeldelikten seien aber noch aufrecht, hieß es weiter. Benko sei davon aber nicht betroffen, ihm seien keine Einzeldelikte zur Last gelegt worden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden