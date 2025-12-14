Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.250 aktien down -0.98% Andritz AG 62.75 aktien down -1.8% BAWAG Group AG 121.30 aktien down -1.7% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien up +0.71% CPI Europe AG 15.160 aktien up +0.6% DO & CO Aktiengesellschaft 188.80 aktien down -3.38% EVN AG 26.850 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 95.50 aktien down -4.07% Lenzing AG 22.500 aktien equal +0% OMV AG 47.220 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 31.100 aktien up +0.32% PORR AG 30.450 aktien down -0.33% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.100 aktien down -1.64% SBO AG 27.700 aktien down -0.89% STRABAG SE 78.30 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 14.840 aktien down -0.4% VERBUND AG Kat. A 61.60 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 59.30 aktien up +4.22% Wienerberger AG 29.480 aktien down -0.07% voestalpine AG 38.840 aktien down -0.41%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
René Benko
© APA/BARBARA GINDL

„Romeo“-Ermittlung

Benko vor juristischen Sieg in Italien

14.12.25, 20:16
Teilen

Für schwere Anklagepunkte gibt es offenbar keine Beweise. Die Mafiaermittlungen könnten eingestellt werden. Das wäre ein großer  juristischer Sieg in Italien für Signa-Gründer René Benko.

Vor rund einem Jahr, am 3. Dezember 2024, sorgte die „Romeo“-Ermittlung in Trentino und Südtirol für einen wirtschaftspolitischen Skandal. Damals wurden schwerwiegende Vorwürfe gegen die Signa-Gruppe und zahlreiche Verdächtige erhoben:

  • von einem kriminellen Netzwerk, das mafiösen Strukturen ähnelte, war die Rede seitens der Staatsanwaltschaft von Trient.
  • Hunderte Razzien, Festnahmen und eine Vielzahl von Anklagen folgten.
  • Im Fokus standen mehrere Personen aus dem öffentlichen und wirtschaftlichen Leben: Unter anderem der Bozner Steuerberater Heinz Peter Hager, der als die rechte Hand von René Benko in Italien gilt.
  • Auch ein Bürgermeister aus dem Trentino, mehrere Architekten und leitende Angestellte wurden vorerst unter Hausarrest gestellt.

"Keine Beweise"

Im Februar wurde bekannt, dass der Hausarrest für alle in Italien Verdächtigten wieder aufgehoben wurde. Jetzt kommt es zu einer großen Wende: Die Staatsanwaltschaft von Trient hat offenbar beim Ermittlungsrichter beantragt, die schwerwiegenden Anklagen – insbesondere jene wegen „krimineller Vereinigung mit mafiösen Methoden“ – fallenzulassen.

Der Grund: Es gebe keine ausreichenden Beweise, um diese Anklagen vor Gericht aufrechtzuerhalten, berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.  

Anwalt von Benko: "Wahrscheinlich, dass kein strafrechtlich relevanter Vorwurf überbleibt"

Der Verteidiger von René Benko, der renommierte Anwalt Dr. Norbert Wess, sagt gegenüber oe24: „Sollte es ermittlungstechnisch in Italien jetzt dabei bleiben, dass sowohl der Mafia-Paragraph (was meinen Informationen zufolge schon definitiv der Fall ist) als auch der Vorwurf der kriminellen Vereinigung wieder fallen gelassen werden, dann halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass gegenüber Herrn Benko in Italien gar kein strafrechtlich relevanter Vorwurf überbleibt und auch keine Anklage erhoben wird, wo er davon betroffen ist.“ 

Wess

Anwalt Norbert Wess, der Angeklagte Rene Benko am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, zu Beginn des Prozesses gegen Signa-Gründer René Benko und Mitangeklagte wegen des Vorwurfs der betrügerischen Krida, am Landesgericht in Innsbruck.  

© APA/EXPA/ JOHANN GRODER
 

Nun muss der Ermittlungsrichter entscheiden, ob er dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgibt und wie er mit den verbleibenden Anklagen verfahren wird. Für schwere Anklagepunkte gibt es offenbar keine Beweise. Die Mafiaermittlungen könnten eingestellt werden. Das wäre ein großer juristischer Sieg in Italien für Signa-Gründer René Benko.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden