Europaballett St. Pölten: "Nussknacker" als zauberhaftes Ballett zur Weihnachtszeit

Ab dem 12. Dezember 2025 lädt das Europaballett zu einem unvergesslichen Erlebnis ein: Die Aufführung des zeitlosen Ballettklassikers „Der Nussknacker“ von Peter I. Tschaikowsky. Die Aufführungen finden im Theater des Balletts in St. Pölten statt.

Dieses Ballettmärchen ist der perfekte Begleiter für die festliche Jahreszeit und verspricht, Zuschauer jeden Alters in seinen Bann zu ziehen. Der Nussknacker“ erzählt die bezaubernde Geschichte von Marie, die an Heiligabend einen hölzernen Nussknacker geschenkt bekommt. Zunächst skeptisch gegenüber ihrem Geschenk, entwickelt sie bald Mitleid mit dem Nussknacker und nimmt ihn an sich.

In einer traumhaften Nacht verwandelt sich der Nussknacker in einen wunderschönen Prinzen und führt Marie in eine fantastische Welt voller Abenteuer. Doch der böse Mäusekönig will diese Verbindung zerstören, was zu einem spannenden Kampf zwischen dem Nussknacker und seinen Gegnern führt.

Begleitet von einer Vielzahl von Charakteren – darunter Mäuse, Soldaten und lebendige Puppen – zeigt die Geschichte, dass wahre Schönheit von innen kommt.Die Inszenierung basiert auf der berühmten Erzählung von E.T.A. Hoffmann und wurde nach Juri Grigorovitch von Michael Fichtenbaum choreografiert. Mit atemberaubenden Tänzen, festlicher Musik und opulenten Kostümen wird „Der Nussknacker“ zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Ab 12. Dezember wird an sieben Terminen vor Weihnachten gespielt.