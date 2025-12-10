Mörwald im 360-Grad-Modus

Mörwald erweitert seinen digitalen Erlebnisraum: Ab sofort lässt sich auch der gesamte Gutshof im 360-Grad-Modus virtuell erkunden. Gäste können so schon vorab in die Welt des Wagrams eintauchen – vom Zimmer bis zur Rooftop-Bar, vom Casino bis zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region.

Nachdem bereits das Hotel am Wagram und Grafenegg virtuell erkundet werden konnten, ist nun auch der gesamte Gutshof Mörwald in den digitalen Rundgang integriert. Gäste und Interessierte können sich mit wenigen Klicks einen realitätsnahen Eindruck verschaffen – von ausgewählten Zimmern und Seminarräumen über Restaurants, Pool, Gym und Casino bis hin zu einer Vielzahl an Ausflugszielen, die ebenfalls virtuell präsentiert werden. Zu den Highlights zählen unter anderem Dürnstein, der Schlosspark Grafenegg, Schloss Haindorf, die Felser Warte, die Modellbahnwelt Schiltern und weitere Sehenswürdigkeiten der Region. Kulinarisches Herzstück des Gutshaus ist jedoch die Gutshofküche, in der regionale Produkte zu raffinierten Gerichten verarbeitet werden. Ergänzt wird das Angebot durch die Greißlerei mit ofenfrischem Brot, Gebäck und einem erweiterten Feinkostsortiment der Konditorei Bartl sowie die Weinhandlung, die eine sorgfältige Auswahl regionaler und internationaler Weine bietet.

© Mörwald

Umgesetzt wurde das Projekt von Martin Ellinger und Reinhard Öhner von der Firma Öhner FotoGrafik. Das Unternehmen ist spezialisiert auf interaktive 360 Grad Rundgänge.Der Gutshof fungiert zugleich als zentraler Baustein des Gemeindeprojekts „Ortskern 2025“, das Feuersbrunn als touristische Destination im Herzen des Wagram stärken soll. Als ganzjährig geöffneter Betrieb bietet er Raum für Einkäufe, Degustationen, Meetings, Kochkurse, Vorträge und Feste.

Mit der Erweiterung des 360-Grad-Modus wird der Gutshof Mörwald nun erstmals digital in seiner Gesamtheit zugänglich. Der virtuelle Rundgang macht dabei Lust auf einen Besuch direkt vor Ort zu sein. Sei es für einen kulinarischen Abend, einen entspannten Aufenthalt oder einen Ausflug in die Weinlandschaft des Wagrams.