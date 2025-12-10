Alles zu oe24VIP
Klinik Favoriten
© Viyana Manset Haber/Archivbild

Festnahme

Schon wieder: Aggressive Frau drehte in Wiener Spital durch

10.12.25, 10:25


Schon wieder kam es zu einem Vorfall mit einer Frau in einem Krankenhaus.

Am Dienstagabend randalierte eine 47-Jährige in der Klinik Favoriten. Die Frau selbst wählte den Notruf und gab an, im Spital gewürgt worden zu sein. 

Doch vor Ort stellte sich heraus, dass die 47-Jährige das Problem sein dürfte. Sie schrie herum und verhielt sich äußerst aggressiv.

Angreiferin festgenommen

Trotz mehrerer Versuche der Beamten herauszufinden, was genau passiert war, konnte kein klarer Sachverhalt nicht erhoben werden. Im Gegenteil: Die Frau schlug plötzlich mit der flachen Hand einem Polizisten ins Gesicht. Daraufhin wurde die rabiate Spitalsbesucherin festgenommen.

Im Zuge der weiteren Abklärung stellte sich heraus, dass die 47-Jährige ihren Ex-Lebensgefährten besuchen wollte. Weitere Hintergründe werden erst ermittelt. Die wohl alkoholisierte Dame konnte bisher noch nicht einvernommen werden. 

Es ist bereits der zweite heftige Vorfall in einem Wiener Spital innerhalb einer Woche. Erst letzten Mittwoch attackierte eine Patientin im Hanusch-Krankenhaus in Penzing einen Arzt mit Buttersäure, weil sie mit seiner Behandlung nicht zufrieden gewesen war. Bei dem Angriff wurden noch vier weitere Spitalsmitarbeiter getroffen.

