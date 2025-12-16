Nach einigen Jahren Pause (letzte Austragung war 12/2021 – 02/2022) kehrt der Eislaufplatz zurück ins Stadtzentrum und fördert so die Belebung der Innenstadt und deren Geschäftstreibende.

Und das sind die Eckdaten: • 600m² Eislauffläche auf der neuen Location, dem Domplatz

• Eröffnung am 19.12. um 15 Uhr durch Bgm Mag. Matthias Stadler und die Partner und Sponsoren des „Sparkassen Eiszauber St. Pölten“ inkl. Showeinlage durch den „Skating Club St. Pölten“; ab 16 Uhr dann für den Publikumslauf geöffnet © Josef Bollwein Der Betrieb ist jetzt bis einschließlich 8.2. (letzter Ferientag NÖ) geplant. Und das sind weitere Neuerungen © Josef Bollwein • Auch zu den Weihnachtsfeiertagen (jedoch leicht eingeschränkte Öffnungszeiten) und in den Schulferien geöffnet – nur der 1.1. ist komplett geschlossen – die endgültigen Öffnungszeiten und Termine sind im Webshop zu finden unter www.st-poelten.at/eiszauber

• Es gibt ausschließlich online die Möglichkeit Tickets zu kaufen und auch gleich zu bezahlen (kein Ticketverkauf vor Ort!). Leihschuhe können vor Ort ausgeborgt werden, müssen aber auch online reserviert und bezahlt werden.

• Es werden wieder 2-Stunden-Slots buchbar sein; Eintrittspreise zwischen 4€ (Kinder), 5€ (Jugendliche) und 6€ Euro (Erwachsene).

• Schulklassen können während des Schul(turn)unterrichts wieder an unterrichtspflichtigen Vormittagen zu ermäßigten Tarifen 50 Minuten Eislaufen Schulklassen müssen auch online vorab reservieren Aber das ist längst noch nicht alles • Für Kinder gibt es natürlich wieder Eislaufhilfen (Pinguine, Bären) vor Ort und für die ganz Kleinen gibt es „Doppelkuven“ für die ersten Gehversuche am Eis

• Das beliebte Maskotchen „Flocki“ kommt wieder auf Besuch und Kinder können mit ihm ein Foto schießen.

• Gastronomie vor Ort durch das Lokal „das römer“

• An den Samstagen während der Zeitslots 16 -18 und 19-21 Uhr wird es „Silent Beats on Ice“ geben – jeder Besucher bekommt beim Eintritt ein Paar Funkkopfhörer ausgehändigt und kann so beschwingt über das Eis flitzen während ein DJ für die richtige Stimmung sorgt. Und Am 15.1. wird es ein abendliches karitatives Eislaufen“ geben – alle Einnahmen werden dem Projekt „Dom Renovierung“ zugutekommen. Der Sparkassen Eiszauber bildet auch den Auftakt für das bevorstehende „40 Jahre Jubiläum der Landeshauptstadt, welches 2026 gefeiert wird.