Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Miliz Corona Einsatz Österreich Bundesheer (Archivbild)
© APA/HELMUT FOHRINGER

Angriff nach Anzeige

Mit Messer attackiert: Soldaten fanden hilfesuchende Frau

16.12.25, 16:12
Teilen

Syrerin wurde von einem Landsmann angegriffen. 

Bundesheersoldaten sind am vergangenen Samstag kurz vor Mitternacht im Grenzgebiet in Gries am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf eine hilfesuchende 32-jährige Syrerin getroffen. Die Frau gab an, dass sie in ihrer Wohnung in Gries von einem gleichaltrigen Landsmann mit einem Messer bedroht worden war und ihr in einem unbeobachteten Moment die Flucht ins Freie gelang. Die 32-Jährige erlitt eine leichte oberflächliche Schnittverletzung.

Der 32-Jährige dürfte der Frau zuvor das Küchenmesser an den Hals gehalten haben. Der Mann hatte sich bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge Samstagabend kurz vor der Tat unbefugt Zutritt zur Wohnung des Opfers verschafft und versucht, die Frau unter Androhung von Gewalt zur Zurückziehung einer gegen ihn erstatteten Anzeige zu nötigen. Das Messer wurde letztlich nahe des Wohnhauses aufgefunden und sichergestellt. Eine Fahndung nach dem Mann blieb vorerst erfolglos.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden