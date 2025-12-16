Mit Messer attackiert: Soldaten fanden hilfesuchende Frau

Syrerin wurde von einem Landsmann angegriffen.

Bundesheersoldaten sind am vergangenen Samstag kurz vor Mitternacht im Grenzgebiet in Gries am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf eine hilfesuchende 32-jährige Syrerin getroffen. Die Frau gab an, dass sie in ihrer Wohnung in Gries von einem gleichaltrigen Landsmann mit einem Messer bedroht worden war und ihr in einem unbeobachteten Moment die Flucht ins Freie gelang. Die 32-Jährige erlitt eine leichte oberflächliche Schnittverletzung.

Der 32-Jährige dürfte der Frau zuvor das Küchenmesser an den Hals gehalten haben. Der Mann hatte sich bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge Samstagabend kurz vor der Tat unbefugt Zutritt zur Wohnung des Opfers verschafft und versucht, die Frau unter Androhung von Gewalt zur Zurückziehung einer gegen ihn erstatteten Anzeige zu nötigen. Das Messer wurde letztlich nahe des Wohnhauses aufgefunden und sichergestellt. Eine Fahndung nach dem Mann blieb vorerst erfolglos.