Licht ins Dunkel:ÖBB-Lehrlinge restaurierten Steyr-Traktor

Ein 73 Jahre alter Steyr-Traktor, Typ 180, restauriert von ÖBB-Postbus-Lehrlingen, erzielte bei der LICHT INS DUNKEL-Auktion ein sensationelles Höchstgebot von 42.500 Euro.

Damit wurde das Lehrlingsprojekt nicht nur zum Publikumsmagneten, sondern auch zum Spitzenexponat der Versteigerung. Alfred Loidl, Vorstand der Österreichischen Postbus AG, zeigt sich begeistert: „Der erzielte Betrag von 42.500 Euro unterstreicht die Strahlkraft unseres Projekts. Es steht für eine innovative Ausbildungsinitiative mit nachhaltigem Lerneffekt und demonstriert Kreativität, Engagement und hohe Ausbildungsqualität.“

Von der Idee zur erfolgreichen Umsetzung

ÖBB Postbus initiierte heuer bereits das vierte innovative Ausbildungsprojekt, das sich als erfolgreich und nutzbringend auf unterschiedlichen Ebenen darstellt. Mit diesen Projekten wird jungen Menschen verdeutlicht, wie vielfältig, abwechslungsreich und vor allem nachhaltig eine Ausbildung sein kann. Lehrlinge können sich am Weg ihrer technischen Ausbildung ein fundiertes Fachwissen in Bezug auf eine komplette Fahrzeugzerlegung mit Bauteilinstandsetzung, bis hin zum fertigen Ergebnis in Form eines komplett restaurierten Fahrzeuges aneignen. Darüber hinaus zeigte das Lehrlingsprojekt allen Beteiligten, was gemeinsam schaffbar ist. Der Ansatz und die Überlegungen hinter diesem attraktiven Ausbildungsweg sind simpel. Denn ein Unternehmen wird langfristig nur jene Fachkräfte haben, die es auch selbst ausbildet. Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein und den Fachkräften für morgen etwas bieten zu können, ist Kreativität in der Ausbildung gefragt. Innovative Ausbildungsprojekte, wie dieses Beispiel zeigt, wirken wie Magnete auf junge Menschen, die gerade auf der Suche nach einer attraktiven Ausbildung sind.

Ein innovatives Lehrlingsprojekt im Zeitraffer

Anfang des Jahres begannen 19 Postbus-Lehrlinge aus Tirol und Vorarlberg einen Traktor-Klassiker unter fachkundiger Anleitung ihrer Lehrlingsausbilder in seine Einzelteile zu zerlegen und originalgetreu zu restaurieren. Rund 600 Arbeitsstunden später wurden die Teile wieder zusammengesetzt und der Stey-Traktor, Baujahr 1952, fahrtauglich gemacht. Das runderneuerte Kraftpaket konnte dank seiner Versteigerung im Rahmen der Auktion LICHT INS DUNKEL, Projekte für benachteiligte Kinder und Familien in Not unterstützen.

Erfolg geht in Verlängerung

Aufgrund der sehr guten Erfahrungen aus den vier vorangegangenen Projekten, geht das Ausbildungsprogramm mit Standortwechsel weiter in Verlängerung und nimmt im Osten Österreichs Fahrt auf. Doch bevor die nächste Oldtimerrarität für einen guten Zweck glänzt, heißt es für die Lehrlinge Ärmel aufkrempeln, planen, tüfteln und sämtliche Teile unter Aufsicht und Anleitung ihrer Lehrlingsausbilder bzw. Meister fachgerecht aufzubereiten, originalgetreu zu restaurieren und instand zu setzen.