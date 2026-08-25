LASK: Kalajdzic-Coup nach Celtic-Wunder?

Der LASK hat es tatsächlich in die Ligaphase der Champions League geschafft. Jetzt hofft man auf das Kalajdzic-Comeback.

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Mit einer unglaublichen 5:1-Gala gegen Celtic Glasgow hat sich der LASK in die Ligaphase der Champions League geballert. Die Offensive bei den Linzern läuft schon früh in der Saison auf Hochtouren. Dennoch könnte es aufgrund der anstehenden Dreifachbelastung in den letzten Tagen der Transferphase noch zu weiteren Verstärkungen kommen.

Immer wieder fällt in der Stahlstadt ein Name: Sasa Kalajdzic. Der ÖFB-WM-Held schoss die Oberösterreicher im Vorjahr sensationell zum Double, musste aber im Sommer zu Wolverhampton in die zweite englische Liga zurückkehren. Doch dort hat er keine Zukunft, muss mittlerweile sogar mit der U21 mittrainieren.

Von Nizza über Venezia gibt es einige interessierte Vereine, die unseren Stürmer-Star in ihren Reihen sehen wollen. Bei seiner Verabschiedung vor Saisonstart hat sich der 29-jährige Wiener allerdings auch die Hintertüre für eine Rückkehr zum LASK offen gehalten.

Hat Kalajdzic auf LASK gewartet?

Hat der 2-Meter-Knipser vielleicht sogar genau auf den heutigen Tag mit seiner Entscheidung gewartet? Jetzt könnte er sich in der Königsklasse mit den Besten der Besten messen. Anstatt bei einem Mittelklasse-Verein in einer internationalen Top-Liga könnte er erneut auf Titeljagd gehen.

LINZ,AUSTRIA,14.AUG.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, Linzer ASK vs SV Ried. Image shows Dino Buric (LASK) , Sasa Kalajdzic (LASK) and Siegmund Gruber (LASK). Photo: GEPA pictures/ Manuel Binder © GEPA pictures

Weiters können die Linzer nun auch finanziell dem Meisterheld entgegenkommen. Alleine mit 18,2 Millionen Euro Startgeld in der Ligaphase gibt es einen Geldregen, der so vor Saisonbeginn nicht kalkuliert war. Die Fans können jetzt noch einige Tage hoffen.

Genau genommen könnte Kalajdzic nun auch weiter pokern. Das Transferfenster in den internationalen Top-Ligen schließt am 1. September, in Österreich hat es sogar zwei Tage länger geöffnet. Allerdings wäre die Deadline für Kalajdzic wohl der 2. September um 23.59 Uhr, denn bis dahin muss der LASK seinen Königsklassen-Kader bei der UEFA einreichen.