oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Champions League

LASK in der Champions League: Mögliche Gegner, Auslosung & Spiel-Termine

SR
von
Mehrere LASK-Spieler jubeln gemeinsam auf dem Fußballfeld nach einem Torerfolg.
© GEPA pictures
Der LASK hat das Wunder von Linz geschafft. Jetzt warten auf die Linzer in der Ligaphase die Mega-Kracher.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Wunder von Linz ist tatsächlich wahr geworden. Mit einer beherzten Leistung schoss der LASK am Dienstagabend Celtic Glasgow aus dem Stadion und die Oberösterreicher damit in die Ligaphase der Champions League.

Auch interessant

Mega-Jackpot: SO VIEL casht der LASK in der Champions League

LASK: Kalajdzic-Coup nach Celtic-Wunder?

5:1 n. V.! LASK mit Wunder gegen Celtic in Königsklasse

Die Königsklasse gastiert im Herbst in der Stahlstadt und die Truppe von Erfolgs-Coach Didi Kühbauer freut sich auf echte Fußball-Hits. Die Auslosung steigt bereits am Donnerstag (ab 18 Uhr) in Nyon.

Neuer Modus seit 2024

Der erste Spieltag steigt am 8. September. Seit 2024 gibt es die Ligaphase mit 36 Teams. An acht Spieltagen trifft jedes Team auf ebenso viele verschiedene Gegner.

Die Champions-League-Spieltage
  • Spieltag 1: 8.–10. September 2026
  • Spieltag 2: 13./14. Oktober 2026
  • Spieltag 3: 20./21. Oktober 2026
  • Spieltag 4: 3./4. November 2026
  • Spieltag 5: 24./25. November 2026
  • Spieltag 6: 8./9. Dezember 2026
  • Spieltag 7: 19./20. Jänner 2027
  • Spieltag 8: 27. Jänner 2027

Die ersten acht Teams stehen fix im Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen im Februar um den Aufstieg in die Runde der letzten 16. Doch wer sind die möglichen Gegner des LASK in der Königsklasse? Aus jedem Topf bekommt der LASK zwei Gegner zugelost. Selbst wird man in Topf 4 gezogen.

TOPF 1
  • FC Bayern München
  • Real Madrid
  • Paris Saint-Germain
  • FC Liverpool
  • Inter Mailand
  • Manchester City
  • FC Arsenal
  • FC Barcelona
  • Atletico Madrid
TOPF 2
  • Borussia Dortmund
  • AS Roma
  • Sporting Lissabon
  • Aston Villa
  • FC Porto
  • Manchester United
  • FC Brügge
  • Betis Sevilla
  • PSV Eindhoven
TOPF 3
  • Feyenoord Rotterdam
  • OSC Lille
  • SSC Neapel
  • RB Leipzig
  • FC Villarreal
  • Fenerbahce/Olympique Lyon
  • Shachtar Donezk
  • Galatasaray
  • Bodo/Glimt
TOPF 4
  • LASK
  • Dinamo Zagreb/Viking Stavanger
  • VfB Stuttgart
  • Slovan Bratislava/NK Celje
  • Como 1907
  • Lewski Sofia/AEK Athen
  • Sabah FK

Eines ist klar. Ganz egal, welche Gegner die Auslosung am Donnerstag bringt, Linz freut sich auf vier Fußball-Feste auf der legendären Gugl und will das nächste Fußball-Märchen schreiben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

5:1! LASK mit Wunder gegen Celtic in Königsklasse

Von wegen Glamour: Heidi wischt Kacki vom Boden auf

Experte sicher: Menschen bei Kontakt mit Aliens 'so nützlich wie kopflose Hühner'

LASK in der Champions League: Mögliche Gegner, Auslosung & Spiel-Termine

Salzburgs wacklige Serie soll nicht reißen

Tiroler Totschnig wird neuer Landwirtschaftsminister

Mega-Jackpot: SO VIEL casht der LASK in der Champions League

Kult-Klub trennt sich von Coach Bender

LASK: Kalajdzic-Coup nach Celtic-Wunder?

Lohan: Absturz vor Life Ball