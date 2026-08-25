LASK in der Champions League: Mögliche Gegner, Auslosung & Spiel-Termine

Der LASK hat das Wunder von Linz geschafft. Jetzt warten auf die Linzer in der Ligaphase die Mega-Kracher.

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Das Wunder von Linz ist tatsächlich wahr geworden. Mit einer beherzten Leistung schoss der LASK am Dienstagabend Celtic Glasgow aus dem Stadion und die Oberösterreicher damit in die Ligaphase der Champions League.

Die Königsklasse gastiert im Herbst in der Stahlstadt und die Truppe von Erfolgs-Coach Didi Kühbauer freut sich auf echte Fußball-Hits. Die Auslosung steigt bereits am Donnerstag (ab 18 Uhr) in Nyon.

Neuer Modus seit 2024

Der erste Spieltag steigt am 8. September. Seit 2024 gibt es die Ligaphase mit 36 Teams. An acht Spieltagen trifft jedes Team auf ebenso viele verschiedene Gegner.

Die Champions-League-Spieltage Spieltag 1: 8.–10. September 2026

Spieltag 2: 13./14. Oktober 2026

Spieltag 3: 20./21. Oktober 2026

Spieltag 4: 3./4. November 2026

Spieltag 5: 24./25. November 2026

Spieltag 6: 8./9. Dezember 2026

Spieltag 7: 19./20. Jänner 2027

Spieltag 8: 27. Jänner 2027

Die ersten acht Teams stehen fix im Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen im Februar um den Aufstieg in die Runde der letzten 16. Doch wer sind die möglichen Gegner des LASK in der Königsklasse? Aus jedem Topf bekommt der LASK zwei Gegner zugelost. Selbst wird man in Topf 4 gezogen.

TOPF 1 FC Bayern München

Real Madrid

Paris Saint-Germain

FC Liverpool

Inter Mailand

Manchester City

FC Arsenal

FC Barcelona

Atletico Madrid TOPF 2 Borussia Dortmund

AS Roma

Sporting Lissabon

Aston Villa

FC Porto

Manchester United

FC Brügge

Betis Sevilla

PSV Eindhoven TOPF 3 Feyenoord Rotterdam

OSC Lille

SSC Neapel

RB Leipzig

FC Villarreal

Fenerbahce/Olympique Lyon

Shachtar Donezk

Galatasaray

Bodo/Glimt TOPF 4 LASK

Dinamo Zagreb/Viking Stavanger

VfB Stuttgart

Slovan Bratislava/NK Celje

Como 1907

Lewski Sofia/AEK Athen

Sabah FK

Eines ist klar. Ganz egal, welche Gegner die Auslosung am Donnerstag bringt, Linz freut sich auf vier Fußball-Feste auf der legendären Gugl und will das nächste Fußball-Märchen schreiben.