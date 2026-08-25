Champions League
LASK in der Champions League: Mögliche Gegner, Auslosung & Spiel-Termine
Das Wunder von Linz ist tatsächlich wahr geworden. Mit einer beherzten Leistung schoss der LASK am Dienstagabend Celtic Glasgow aus dem Stadion und die Oberösterreicher damit in die Ligaphase der Champions League.
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Die Königsklasse gastiert im Herbst in der Stahlstadt und die Truppe von Erfolgs-Coach Didi Kühbauer freut sich auf echte Fußball-Hits. Die Auslosung steigt bereits am Donnerstag (ab 18 Uhr) in Nyon.
Neuer Modus seit 2024
Der erste Spieltag steigt am 8. September. Seit 2024 gibt es die Ligaphase mit 36 Teams. An acht Spieltagen trifft jedes Team auf ebenso viele verschiedene Gegner.
- Spieltag 1: 8.–10. September 2026
- Spieltag 2: 13./14. Oktober 2026
- Spieltag 3: 20./21. Oktober 2026
- Spieltag 4: 3./4. November 2026
- Spieltag 5: 24./25. November 2026
- Spieltag 6: 8./9. Dezember 2026
- Spieltag 7: 19./20. Jänner 2027
- Spieltag 8: 27. Jänner 2027
Die ersten acht Teams stehen fix im Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen im Februar um den Aufstieg in die Runde der letzten 16. Doch wer sind die möglichen Gegner des LASK in der Königsklasse? Aus jedem Topf bekommt der LASK zwei Gegner zugelost. Selbst wird man in Topf 4 gezogen.
- FC Bayern München
- Real Madrid
- Paris Saint-Germain
- FC Liverpool
- Inter Mailand
- Manchester City
- FC Arsenal
- FC Barcelona
- Atletico Madrid
- Borussia Dortmund
- AS Roma
- Sporting Lissabon
- Aston Villa
- FC Porto
- Manchester United
- FC Brügge
- Betis Sevilla
- PSV Eindhoven
- Feyenoord Rotterdam
- OSC Lille
- SSC Neapel
- RB Leipzig
- FC Villarreal
- Fenerbahce/Olympique Lyon
- Shachtar Donezk
- Galatasaray
- Bodo/Glimt
- LASK
- Dinamo Zagreb/Viking Stavanger
- VfB Stuttgart
- Slovan Bratislava/NK Celje
- Como 1907
- Lewski Sofia/AEK Athen
- Sabah FK
Eines ist klar. Ganz egal, welche Gegner die Auslosung am Donnerstag bringt, Linz freut sich auf vier Fußball-Feste auf der legendären Gugl und will das nächste Fußball-Märchen schreiben.
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