Von wegen Glamour: Heidi wischt Kacki vom Boden auf

Dass sie auch nur ein normaler Mensch ist, zeigt Heidi Klum jetzt mit einem witzigen und zugleich ekelhaften Video auf Instagram

Luxus-Kleider, Traum-Villen und Bedienstete, die jegliche Arbeiten übernehmen - so stellt man sich das Leben eines Supermodels vor. Vor allem im Fall von Heidi Klum denkt man nicht daran, dass sie Exkremente vom Boden aufwischen müsste. Ist aber gerade so geschehen. Warum? Das löst Heidi in ihrer Instagram-Story auf.

© Instagram

In einem Video sieht man Heidi, wie sie auf ihren Fliesen steht und hin und herschwenkt. Ein bisschen Urin und ein kleiner Haufen springen einem sofort ins Auge. "Schau, wer uns da eine Überraschung hinterlassen hat", sagt Heidi und packt Putzmittel aus. Doch wer war der Übeltäter?

© Instagram

In einem anderen Video filmt sie ihren Ehemann Tom Kaulitz, wie er einen Hundewelpen streichelt. "Bist du bei deinem Opa?", fragt Heidi den süßen Vierbeiner. Damit dürfte wohl geklärt sein, wer für die Exkremente auf dem Boden verantwortlich war.