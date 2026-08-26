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10 x 2 Tickets für die Filmpremiere THE TRAIN gewinnen!

THE TRAIN Kinopremiere
Ihr Red Carpet-Moment in der Wiener Millenium City
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Spannung. Luxus. Spionage. Und ein Zug, aus dem es kein Entkommen gibt.

Am 22. September 2026 feiert THE TRAIN seine große Premiere in Wien - und Sie können live dabei sein!

📍 Cineplexx Millennium City
Handelskai 94–96, 1200 Wien
🕕 Red Carpet ab 18:00 Uhr

oe24 verlost 10 × 2 Tickets für dieses besondere Kinoevent.

🎟️ Steigen Sie ein in THE TRAIN

Erleben Sie einen hochspannenden Spionage-Thriller an Bord des legendären Majestic Imperator Train de Luxe.

Diplomaten, Geheimagenten, Geschäftsleute, Journalisten und Kriminelle treffen aufeinander. Während der Zug durch Europa fährt, beginnt hinter verschlossenen Abteiltüren ein gefährliches Spiel aus Überwachung, Täuschung und Verrat.

Jeder hat ein Geheimnis. Niemandem können Sie trauen.

🚂 Gewinnen Sie 2 Tickets für die große Filmpremiere in Wien!

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