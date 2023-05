'Operation Messi': Barcelona hofft auf Beckham-Hilfe

Neue Wende im Poker um Lionel Messi: Der FC Barcelona hat einen neuen Plan um die Rückhol-Aktion des Superstars wahr werden zu lassen. Dabei spielt ausgerechnet Ex-Real-Star David Beckham eine tragende Rolle.

Kehrt Lionel Messi nach zwei Jahren in Paris tatsächlich zurück zum FC Barcelona. Der spanische Meister kämpft weiterhin mit den Lizenzbestimmungen der Liga, derzeit könnte sich der hoch verschuldete Verein die Dienste des 'verlorenen Sohnes' auf keinen Fall leisten. Barcelona muss immer noch auf die Genehmigung warten, in der nächsten Saison überhaupt Spieler zu verpflichten. Doch Klub-Boss Joan Laporta hat einen neuen Plan um die Rückkehr perfekt zu machen.

Laut der gut informiten "L'Equipe" soll Messi offiziell in die USA wechseln. Konkret zum Verein von David Beckham, Inter Miami. Von dort soll er allerdings direkt zurück zum FC Barcelona verliehen werden. Entweder für sechs Monate oder gar für 18 Monate, mit diesem Trick könnte man die strengen Finanzvorlagen seitens der Liga möglicherweise umgehen und den 35-Jährigen wieder im Dress der "Blaugrana" auflaufen lassen.

Wiedervereinigung mit Coach Xavi

Laut "L'Equipe" dürfte der Plan auch genau Messis Wünschen entsprechen. So könnte "La Pulga" bis zur Copa America 2024, wo er mit Weltmeister Argentinien den nächsten Titel holen will, auf höchstem Niveau in Europa spielen, um danach in der MLS seine erfolgreiche Karriere ausklingen zu lassen.

Für Barcelona hat Messi in 778 Spielen insgesamt 672 Tore erzielt. Bis 2015 kickte er bei den Katalanen an der Seite von Meistertrainer Xavi. Gemeinsam gewannen die beiden sieben Meistertitel und vier mal die Champions League. Xavi selbst kündigte bereit an mit Messi persönlich zu sprechen und stellt klar: "Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Wenn Messi zurückkäme, würde das unserem Fußball sehr helfen. Das habe ich auch dem Präsidenten (des FC Barcelona, Joan Laporta) gesagt."